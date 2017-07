Hola, ¿hay alguien ahí?

Pasa el tiempo. Pasan los días. Crece la ansiedad. ¿Y el Valencia? Pues en el Valencia crecer no crece nada. El equipo está prácticamente por formar -faltan dos centrales y un medio centro mínimamente- y todo apunta que hasta que no existan traspasos o cesiones encubiertas los refuerzos van a brillar por su ausencia. Y sí, vale, queda mucho tiempo antes de comenzar la temporada y supongo que Alemany y compañía lo tendrán casi todo estudiado. Pero la lentitud apuñala a un equipo en apuros como es el Valencia. Y las ordenes son claras desde Singapur: sin traspasos no hay fichajes... y punto.

El abuelito

Peter Lim ya es abuelito -su hija ha tenido una criatura- pero el abuelito no suelto ni un ´cacao´ para darle una gotita de aire a su equipo. Sin dinero no hay fichajes, y sin fichajes no vamos a ver esta temporada un Valencia digno. Vale, sí, toca esperar para ver si vendemos a un montón de jugadores que en estos momentos ocupan plaza en la plantilla del Valencia. Y sí también, parece según apunta Superdeporte que Kondogbia sería el medio centro seleccionado para ocupar esa vacante que tanto necesita cubrir el amigo Marcelino. ¿Y el abuelito? Pues el abuelito no se lo que piensa pero dudo mucho que a Kondogbia le interese venir a un club tan descontrolado como este.

¿En marcha?

Bien, al margen del abuelito que no suelto ni un durito o eurito, tanto da, tenemos unos ejecutivos que entre otras cosas cobran un buen jornal para darle raciocinio a este equipo descontrolado. Y eso estoy esperando. Raciocinio. Alguna noticia con algo de fundamento que me haga sonreír un poquito. Hasta ahora solo veo una escalera de fichajes que no podemos fichar hasta que traspasemos a alguno y no veo que nadie mueva ficha para darle un poquito de aire a este Valencia descentrado y poco ilusionante. Si tienes un equipo deshecho -y el Valencia está así- y solo fichas de momento a un portero se desvanece la alegría y la confianza. ¿Que es pronto? Es pronto para algunas cosas pero tarde para remendar parte del caos de la pasada temporada.

Y lo de Marcelino

No le den más vueltas. Pase lo que pase Marcelino se va a quedar en el Valencia tenga muchos o pocos jugadores. Miren, Marcelino puede estar agobiado en estos momentos peor no olviden que se ha tirado un año entero en la sombra y que está dando su primer trabajo a su propio hijo. Así las cosas estoy seguro de que Marcelino no dimitirá jamás... otra cosa es que lo veamos contento, pero eso para Lim es secundario.

