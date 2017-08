Un valor en alza, Marcelino

Lo de Marcelino es de nota. Nuevo partido, nueva victoria del Valencia y cero goles en contra. Otra vez cero goles en contra y formando en ocasiones con una defensa que ciertamente produce pánico. Pero lo ha conseguido. Con Marcelino -y solo lleva unos día entre nosotros- este Valencia repleto de teóricos descartes y un montón de jugadores del Mestalleta está rindiendo como hacía mucho tiempo que no lo hacía el Valencia. Y no se trata al fin y al cabo se sumar victorias en pretemporada. Si se trata, por contra, de dar un sentido a todo lo que hace y en saber transmitir su forma de entender el fútbol desde el primer minuto. Y sí, por ahí ha ganado ya un disparate el Valencia.



Los fichajes

Pero hacen falta más jugadores. Mejor dicho, hacen falta jugadores que compitan al estilo Marcelino y que acaben por conformar una plantilla seria y eficaz. Por ahí el asunto queda en manos de Peter Lim. Queda claro que Alemany ha fichado a un entrenador que sabe lo que hace y que tiene las ideas muy claras. Ahora bien, ese entrenador está pidiendo fichajes de forma casi urgente y da la impresión de que el máximo accionista no se entera de la copla. Con Marcelino el Valencia podría volver a ser ese equipo competitivo que tanto tiramos en falta. Pero necesita un poquito más para componer un Valencia realmente fuerte.



Lo de Parejo

Es un tipo que levanta casi las mismas simpatías que odios sarracenos. Es Dani Parejo, ese centrocampista que igual sabe hacer muy mal muchas cosas pero que bien motivado es un jugadorazo como muy poquitos existen en la plantilla y mejor dicho, como no existe ninguno. Parejo parece implicado y da la impresión de que Marcelino se ha ganado su implicación con inteligencia y saber hacer. Juntos, Marcelino mandando desde fuera y Parejo desde dentro, este Valencia puede soñar con aportar muchas cosas.



Soy optimista

Lo confieso. Ha pasado varios días de un bajón tremendo observando los escasísimos cambios realizados por el Valencia y las necesidades del equipo. Y sí, fichajes apenas existen. Pero sí existe una realidad que me permite soñar con un futuro más positivo. Marcelino tiene el mando y sabe como ejecutarlo. Y sí también, se quedará con algún jugador de esos que queremos traspasar... pero ese jugador, sea cual sea, si no es tonto, se dará cuenta que con Marcelino el fútbol es distinto. El tipo es capaz de sumar sin casi nada. Y ese mérito hay que dárselo para que la gente lo entienda y también lo entiendan sus propios jugadores. Ahora, hoy, ya no estamos de días festivos en el Valencia. Y eso ya es mucho. Hoy sonrío.

