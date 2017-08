Fundamental lo de Negredo

Vendido por muy poco...pero a mí en realidad eso me da igual. Estimo a Negredo como ser humano pero su fichaje fue uno de los mayores errores que ha cometido el Valencia CF en la época de Peter Lim. Álvaro Negredo ha sido un jugador excepcional años atrás, pero ahora resulta más que evidente que ya no lo es. Ahora el delantero resultaba un jugador carísimo para un equipo de nuevo en formación. Su salida puede producir cierto resquemor a los aficionados valencianistas por lo que costó en su día y lo que va a ingresar el club. Pero, caro o barato, era fundamental su marcha para este Valencia. Con Marcelino comienza una nueva etapa donde no tenía cabida don Álvaro.



Lo que viene

Y estemos atentos. La salida de Negredo significa dinero –muy poco la verdad– pero significa dejar de pagar un disparate y hacer sitio para nuevos fichajes que juegan de una forma mucho más acorde con el estilo que está implantando Marcelino. El Valencia CF nos ha demostrado que sí que está dispuesto a moverse y a formar un equipo competitivo de esos que agradan al nuevo entrenador. Y a mí me parece bien. Piensen en la pretemporada de Marcelino con un equipo plagado de jugadores que no cuentan y a falta de mucho más que retoques. Pues sí, con todo y con eso solo le han marcado goles en uno de cinco partidos. Y eso significa que, a poquito que se refuerce y se ordene un poco más, vamos a tener un equipo que ilusione.



Un apunte

Sobre Negredo y el aplauso que le dedico a su marcha del Valencia CF poco o nada tiene que ver con el propio Negredo. Su marcha sí significa un poco de aire para una plantilla que en estos momentos está todavía muy incompleta. Vale, sí, con Marcelino el equipo está jugando bien, no recibe goles y eso es importantísimo, pero jugaría mucho mejor con los hombres que de verdad quiere tener cuanto antes Marcelino. Negredo simplemente ha sido una mala broma de Peter Lim. Repito, mi respeto al jugador... porque él no pone su precio ni su ficha. Pero era un fichaje mal parido desde el principio. Negredo representa una foto clara del mal hacer del propietario del Valencia CF en sus primeros años. Esperemos que con la asesoría de Alemany y Marcelino esto siga cambiando y no se vuelvan a repetir esos errores. Se pagan, como estamos viendo, muy caros.



Más descartes

Con Negredo el Valencia CF recauda poco, pero se ahorra mucho en la nómina. Mal negocio, es cierto,,, pero al final es otro paso adelante. Ahora faltan más descartes y obviamente algún fichaje. Algunos. Estamos a tiempo y estamos en manos de dos tipos que sí parece que saben lo que hacen. A mí Alemany y Marcelino me gustan para el Valencia y me da igual que vendan barato mientras sigan despejando el vestuario. Pensemos en lo real, en lo cierto. Y eso cierto nos indicaba que pese al orden que ha implantado Marcelino en este mes sobraban y todavía sobran varios jugadores. Y son necesarios algunos a un precio normal o incluso cedidos. A mi, realmente, los últimos movimientos del Valencia CF me huelen a optimismo. Y sí, yo no pienso regalar mi nueva sonrisa a nadie. Sonreir e ilusionarte ya es mucho.



