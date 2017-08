¡Un esfuerzo señor Lim!

Ya queda muy poco para que comience la Liga y el Valencia cf necesita como el llover esos refuerzos que solicita el técnico para hacer un equipo realmente competitivo. Piensen, y no les debe resultar un esfuerzo extraordinario, que un equipo repleto de retales y con chavales jóvenes que nunca habían jugado en el primer equipo Marcelino ha logrado cinco victorias de seis partidos. Y en esas cinco victorias ha mantenido su portería a cero hasta en cuatro ocasiones, siendo absolutamente fiel al estilo Marcelino. Y sí, se han vendido o han salido del Valencia CF un montón de jugadores como así nos explicó en estas páginas César Izquierdo. Y todo eso solo implica una cosa: Alemany y Marcelino están trabajando bien... pero necesitan ahora que llega la hora de la verdad el apoyo y la mano de Peter Lim para rematar la faena. En serio, es fundamental.

El momento es ya

Y sí, a mí no me vale tener que llamar a Jorge Mendes en la tercera jornada de la Liga para completar el equipo al límite del 31 de agosto. Alemany y Marcelino han demostrado que saben lo que hacen, se han quitado de encima jugadores hasta un límite insospechado hace apenas unas semanas. Más implicación y más acierto no se le puede ofertar ya a Peter Lim para que el dueño acepte dar un paso adelante. Con nada, con muy poquito, Marcelino ha logrado componer un equipo que tiene un estilo de fútbol como a él le gusta: victorias y muy poquitos goles en contra. Y eso lo ha logrado con una defensa que así en principio nos podría dar hasta pavor.

Se acerca el debut

Como ven pasan los días y se va acercando el día del debut ante la Unión Deportiva La Palmas. Parece que el camino está ya hecho pero lo que hay es del todo insuficiente. Hacen falta jugadores con carácter y que sepan adoptar con rapidez las exigencias de Marcelino. Si no lo hace Peter Lim estará fabricando su propio y exclusivo fracaso. Otra vez. Los fichajes de Alemany y Marcelino están bien y están trabajando bien, pero ellos necesitan ayuda del máximo accionista. Si Lim se queda con los brazos cruzados tendremos al final un buen proyecto a medio construir... y hacerlo bien tampoco le va a costar tanto.

Lo de Soler

Y ahora, para terminar, permítanme una pequeña licencia. Carlos Soler pegado a la banda izquierda –o la derecha como hizo Voro la temporada pasada, poco importa– es perder a un buen centrocampista y ganar un mal carrilero. Yo no sé sinceramente cual es la solución. Lo que sí sé es que Carlos Soler tiene que jugar siempre por el centro, en su sitio. Titular o suplente, pero por el centro. Sería una pena ver como fracasa el mejor producto de nuestra cantera.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.