Lo de Cristiano es poca cosa

Los valencianistas están un poco picados por la injusta expulsión de Cristiano Ronaldo y esperan que sea sancionado ante el Valencia CF en el segundo partido de La Liga. Y sí, pueden o podemos tener razón en lo de Cristiano, más por encararse y empujar al árbitro después de ser expulsado que por la expulsión en sí. Pero eso creo que da un poco igual. Que juegue Cristiano o sea sancionado Cristiano no deja de dejar en evidencia la enorme diferencia entre el Real Madrid y el Valencia CF. Con Cristiano o sin Cristiano, tal como se avecinan las cosas el gran favorito para ganar en ese segundo partido de La Liga es el Real Madrid, el actual campeón. Si llegara a pasar otra cosa sería una sorpresa de grandes dimensiones.

Lo del árbitro

Y sí, Cristiano sí debe ser y ha sido sancionado por el agarrón final que le pegó a ese mal árbitro y que figura reflejado en el acta del partido. Pero insisto, tal como están las cosas la diferencia entre el Real Madrid y el Valencia CF en estos momentos es abismal. Estamos con tristeza a años luz deportivamente hablando del conjunto madridista. Es más, considero al Real Madrid como el gran favorito para ganar esta Liga. El Barcelona, al menos de momento, no dio el pasado domingo la imagen de ser un equipo sólido. El trabajo en los fichajes del exjugador del Valencia CF Robert Fernández, director deportivo del Barça, no encaja con el nivel habitual del conjunto catalán.

Los fichajes

Quedan muy pocos días para que comience nuestra Liga y el Valencia CF necesita según su entrenador un montón de nuevos jugadores que le den cierto empaque a su equipo. Dejamos las cosas importantes para última hora y a fecha de hoy el Valencia CF no tiene una plantilla realmente competitiva. A mi sí me gustan las incorporaciones de los jugadores de la cantera y la confianza que ha dado Marcelino a estos chavales, pero es una realidad que siguen faltando muchas piezas para que soñemos con un Valencia competitivo diría que demasiadas a las alturas de mes que estamos.

Todo muy tarde

Hacer una revolución en la plantilla tóxica que Marcelino había heredado del año pasado no implica esperarse hasta el último día para completar una plantilla nueva y competitiva de verdad. El Valencia CF está tardando demasiado para completar el equipo, son muchas las posiciones clave que están en el aire o mal cubiertas y eso supone nerviosismo y cierto desgaste. Yo espero que Peter Lim, Alemany y Marcelino –evidentemente no cuento para este apartado con Alexanko– sí sean capaces al final de formar un buen equipo, pero pese a eso, ya me hago a la idea de que cuando se juegue el segundo partido de La Liga ante el Real Madrid, esté o no esté Cristiano, Marcelino no tendrá todavía el equipo al cpopleto y todo huele a triunfo del acjuegue o no juegue el portugués, son un equipo bien formado y a tiempo. Ojalá esto cambie en los próximos días pero a estas alturas lo veo ya muy difícil.

