Ha vuelto el puto Valencia

Nunca había vivido un tramo final de partido en el Bernabéu con esa sensación. Me daba igual que marcara el Real Madrid, que marcara el Valencia o que la cosa acabara en empate. El «puto Valencia» había vuelto. Había puesto contra las cuerdas al equipo más en forma del planeta -lo de mejor equipo del mundo no lo escucharán de mi boca jamás para hablar del Real Madrid o del Barça- y consiguió desesperar a los jugadores de Zidane, al público del Bernabéu, que silbó y abucheó a Kondogbia y Parejo como si se trataran de Messi y Luis Suárez, y a la caverna mediática que sigue llorando por los dos puntos perdidos en la segunda jornada de Liga. Mola. El puto Valencia.



El Bou

Y es que el partido que se marcaron Parejo y Kondogbia debería salir en los manuales de las escuelas de fútbol. No me quiero emocionar con las prestaciones del Bou, pero con que rinda lo que resta de temporada la mitad de lo que mostró en el Bernabéu, me conformaría. ¡Qué despliegue físico! ¡Qué manera de anular a Isco! Zidane tuvo que quitar del campo al ´gordito´ para poner a Kovacic e intentar frenar al mediocentro francés que se presentó en la meseta enfundado en la senyera a modo de Jaume I. Y su definición en el 1-2 ya la quisieran muchos delanteros... ¿veis? Ya me estoy emocionando...



El Patrón

La serie de Netflix Narcos me ha descubierto a un personaje fascinante: Pablo Escobar. Sabía que era el narcotraficante más conocido de la historia, pero su vida y su legado me resultaban desconocidos y dan para grabar muchas telenovelas -recomiendo "El Patrón del mal", también de Netflix- y escribir muchos libros. Pues bien, con el fichaje de Jeison Murillo, el Valencia ha incorporado a su Patrón particular. En Colombia se usa el término para hablar del jefe, y eso es precisamente lo que necesitaba la defensa del Valencia desde la marcha de Otamendi. Un auténtico jefe. Su debut en el Bernabéu fue más que notable -digno de elogio el papel de Vezo, que brilló pese a jugar lesionado buena parte del partido y ha acabado en el quirófano-. Murillo ha caído de pie en este Valencia. Estreno impecable y paternidad reciente en un centro hospitalario valenciano. Celeste, su hija, es valenciana. Pronto podrá presumir de tener un padre que triunfa en el Valencia. En el puto Valencia.



Marcelino

Y por encima de nombres propios de jugadores, todo esto tiene un culpable: Marcelino. Ha dado la vuelta al equipo como un calcetín. Cierto es que Voro enseñó el camino y gracias a su dirección el Valencia salió de la deriva y logró con solvencia la continuidad en Primera. Pero Marcelino ha conseguido que todos echemos la vista atrás y reconozcamos en el actual Valencia a aquel de los títulos de principios del nuevo milenio. Ese equipo correoso, bronco, canchero, incómodo, odioso... El que nos hace sentir orgullosos con independencia del marcador. El puto Valencia.



Limpieza

Pues al final está acabando el mercado y la limpieza ha sido tal y como se preveía. Ya avisó Marcelino que hasta el 31 de agosto había de tiempo. Y así ha sido. Se ha quedado un equipo apañado, más por los lastres que han salido que por los (buenos) refuerzos que han llegado, que mejoran de verdad lo que había. Marcelino ha ´calado´ desde el principio a los jugadores que, con independencia de lo que costaron y de su calidad, podrían resultar contaminantes a corto plazo. Enzo, Alves, Nani...¡Fuori! Vamos, que la revolución que pidió Prandelli en diciembre se ha ejecutado finalmente en agosto, pero con otros ´verdugos´, Alemany y Marcelino. Ahora sólo falta que antes de la medianoche se anuncie una bomba, pero de verdad. Así cargamos más de razón a los miserables que se muestran contrariados porque ha vuelto el Valencia, el puto Valencia.

