El espejito de Marcelino

Si este sábado el Valencia CF no puntúa –si palma, por hablar claro– con el Atlético no debemos alarmarnos. Viene a Mestalla un equipo de autor, fabricado a conciencia desde hace varias temporadas por Diego Pablo Simeone, un espejo en el que Marcelino se debe mirar para copiar todo lo que el argentino ha hecho bien y le ha llevado a pelear por la Liga y la Champions, como ocurrió con el Valencia de principios del milenio.

La renovación de Simeone por el Atleti hasta 2020 es una mala noticia para el Valencia y para los clubes aspirantes a romper el duopolio de LaLiga. El Cholo es el líder del proyecto colchonero, por encima de cualquier fichaje estrella del equipo. Los jugadores creen en él a muerte y ofrecen su mejor versión cuando pasan por sus manos. Arda Turan es el mejor ejemplo: estelar de colchonero, estrellado de blaugrana. En la figura de Marcelino el Valencia puede haber encontrado, por fin, a su Cholo particular.

Un entrenador canchero, que cuida el más mínimo detalle, que tiene enchufados a los jugadores, que consigue que futbolistas como Gabriel Paulista, Andreas Pereira o Kondogbia quieran venir al Valencia CF. Todavía es pronto para aventurar que Marcelino será el Cholo de Mestalla, pero tiene toda la pinta, siempre que la cosa no se tuerza. El entrenador asturiano es tan estratega o más que Simeone, juega al despiste como el argentino, vive los partidos con pasión desde la banda y consigue que sus equipos sean incómodos y hasta antipáticos para los rivales. Ahora sólo falta que pase el tiempo, que le dejen trabajar, y poco a poco Marcelino conseguirá devolver al Valencia donde nunca debió salir: de la tercera posición en la clasificación histórica de LaLiga. Esa que le ha arrebatado el Atleti de Simeone por méritos propios y por deméritos de Peter Lim.



Carlos Soler

El partidazo de Soler en el Santiago Bernabéu nos lo quisieron eclipsar con el buen partido de Marco Asensio. Digo que nos lo quisieron eclipsar porque aquí en el Levante español (sic) valoramos en su justa medida la actuación de Carlos Soler, desplazado a una banda por Marcelino en beneficio del colectivo. Pues bien, ahora resulta que Soler, desplazado a una banda por Albert Celades en la selección española sub ´21 –se copia claramente del recurso táctico de Marcelino–, la rompió esta semana con una gran actuación coronada con un golazo.

"Es muy bueno este chico", se comentó en alguna emisora nacionalmadridista durante el partido ante Estonia. Sí, es tan bueno como hace una semana en el Bernabéu, donde marcó su primer gol en esta Liga. Las estadísticas de Soler en las dos primeras jornadas de competición le colocan entre los mejores en cuanto a influencia en el marcador desde su posición en el centro del campo.

Un gol y una asistencia –a Simone Zaza– contra la UD Las Palmas. Pero casi que mejor, que pase así de desapercibido. Me mojo y afirmo que Carlos Soler marcará, al menos, 10 goles en esta Liga. Si con ellos ayuda al Valencia CF a estar en la parte alta, incomodando al Real Madrid en la clasificación, seguro que "este chico" tan bueno pasa a ser visto de otra forma en la Meseta. Al tiempo.



Pereira y Guedes

Llegaron el último día del mercado, casi sobre la bocina, y quizá por eso hasta que no los vi en Mestalla el pasado miércoles junto al resto de fichajes no fui consciente de que el Valencia había conseguido sus cesiones. Bueno, para ser justos, Peter Lim.

Porque el propietario se ha arremangado la camiseta negra del Zara que suele llevar y se puso en modo viajero para cerrar estas dos operaciones que, esperemos, no por ser de última hora van a ser menos decisivas en el rendimiento general del equipo. Los parabólicos de este periódico, César Izquierdo y Pablo Leiva, han escrito y me han hablado maravillas de ambos jugadores. Si sumamos la varita mágica de Marcelino, podemos estar ante dos buenas operaciones pese a tratarse de cesiones. Por soñar, que no quede...

Más artículos de oponión de Vicent Sempere, aquí.