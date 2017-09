Contra el Valencia y muchos más

Seguramente nos encontremos ante el más igualado e interesante Derbi de los últimos años. Las trayectorias de Levante y Valencia han sido prácticamente idénticas, aunque buena parte de la ciudad no lo quiera ver. Parece que ellos sean el Milan de Sacchi y nosotros un equipete de amigos que ha sobrevivido a base de dos penaltis ´inexistentes´. No pasa nada, porque los granotas sabemos de buena tinta que cuando llegan estos partidos no solo debemos pelear contra un buen rival sino contra otros muchísimos factores extradeportivos. Estamos acostumbrados y diría incluso que nos encontramos cómodos en este contexto tan peculiar.



Los dichosos 15 euros

La semana comenzó con el pacto entre clubes por el precio de la entradas. Una medida teóricamente acertada, pero que a mi modesto entender agravia claramente a los levantinistas. Los valencianistas podrán ver a su equipo desde una posición privilegiado, sin tener que escalar tres puertos de montaña ni echar mano de prismáticos. El argumento de la otra parte es que qué culpa tienen de que las gradas visitantes del Ciutat y Mestalla sean tan diferentes (o como dicen a pie de calle, de que tengamos más un "futbolín" que un estadio). El mío es que por esa misma regla de tres, el Levante no está obligado a llegar a ningún tipo de acuerdo. Es libre de fijar el precio que le convenga a todos y cada una de las localidades de Orriols, aunque haya en el vecino quien no lo entienda y quiere mandar también en casa ajena.



´Equip dels valencians´

Leer en la remodelada fachada del Ciutat que el Levante es l´Equip dels Valencians se ha convertido también en motivo de indigestión valencianista. Para quien no se acuerde, el lema lo lleva utilizando el club desde hace años y con todo merecimiento: tenemos muchos jugadores de la tierra en plantilla y una estructura totalmente autóctona. ¿Comparamos?



Casi nadie lo esperaba

Para ser justo, diré que este Valencia es mucho más compacto que el de años previos. Tiene un entrenador de verdad y a Kondogbia para darle equilibrio; sin duda, sus dos mejores fichajes. Pero no perderé más tiempo en ellos y sí en hablar de nuestra realidad deportiva. Llegamos al Derbi después de un inicio de curso que pocos esperábamos (para bien), porque el equipo tiene un enorme gen competitivo, ha conservado el bloque que se paseó por Segunda y las incorporaciones van demostrando que sí que ha habido salto de calidad. Estamos preparados y con muchas ganas de Derbi. Habrá ´bufandeo en Orriols´ al principio del partido y, esperemos, victoria al final. SIEMPRE LEVANTE.

