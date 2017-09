Lección de Marcelino

El 5-0 del Valencia ante el Málaga no es fruto del mal trabajo de Míchel. Sería injusto decir eso. Lo justo tiene mucho que ver con el Valencia CF, con los delanteros del Valencia y en cómo Marcelino ha sabido motivar a todos esos jugadores que estaban en duda y que frente al Málaga demostraron un acierto descomunal. Cinco goles y los cinco con la firma de los tres delanteros de la escuadra. Y tres de ellos, encima, para un Zaza que gracias a Marcelino ha pasado de ser suplente cabreado a meter tres goles en un visto y no visto. Un éxito la evolución del Valencia y una gozada poder escribir sobre algo positivo... demasiado tiempo contanto tristezas. Este Valencia CF ha cambiado para bien.



Todos valen

Efectivamente. El juego de un equipo pasa por todos los jugadores que estén sobre el terreno de juego. Todos defienden y todos atacan. Y sí, por nombres y hombres la linea defensiva del Valencia parece y parecía bien estructurada, con tipos con el suficiente talento como para darnos lecciones a todos. Ahora bien, la duda estaba en los delanteros y en su capacidad de acierto. ¿Y? Pues que Marcelino dijo no, dijo que él sí creía en la gente que tiene arriba y de alguna forma les pegó un empujón de confianza. Y se salió con la suya. En un partido que no era fácil los tres delanteros del Valencia CF disfrutaron y nos hicieron disfrutar a lo bestia. Y sí, queda demostrado que este club tiene un entrenador que sí sabe lo que hace.



Toda una lección

Lo confieso. Marcelino no solo ha dado una lección a un montón de valencianistas. Yo me incluyo en ese grupo. Yo andaba dudando de la capacidad de nuestros delanteros y el técnico del Valencia en un visto y no visto me ha demostrado que sabe bastante más de fútbol que yo y que es capaz de sacar petroleo donde parece que solo existe tierra seca. La lección que me ha dado Marcelino es todo un regalo para mi. Acostumbrado a escribir de tristezas me doy perfecta cuenta de que Alemany y su Valencia han apostado por un tipo que sí sabe lo que hace y sabe como hacerlo. Así las cosas me rindo a la evidencia y me pongo al servicio de este nuevo Valencia. A mi me han dado una gran lección... y de verdad doy las gracias. Lección estupenda.



Lo de Soler

Y sí también, tenía dudas de si Soler se sentía cómodo en el puesto que le ha reservado Marcelino pegado a banda. ¿Y? Pues que de nuevo acepto encantado la lección de Marcelino y disfruto de un Carlos Soler distinto pero enormemente implicado en todo lo que hace. Sus asistencias comienzan a ser una declaración a pecho descubierto de fútbol grande. Y sí, posiblemente Soler todavía es más jugador de lo que yo pensaba en un principio... o eso me está demostrando Marcelino... Y se lo agradezco.

