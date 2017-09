Sigamos pasándolo en grande

Derbi EJEMPLAR. Así, con mayúsculas. Es el calificativo que mejor se ajusta a lo vivido el sábado en Orriols. Y es que ambas aficiones, tanto la del Levante como la del Valencia, demostraron estar muy por encima de aquellos exaltados que a lo largo de la semana habían intentado calentar el ambiente. Personajes que comen del odio y de la polémica. Y, en estos tiempos que corren, tal cual alimañas, también de agitar a las masas a través de las redes sociales.



Espectacular, sin más

Fue, sin duda y con mucha diferencia, el mejor Derbi valenciano de los últimos años. La grada presentó un aspecto espectacular que no recordaban ni los más viejos del lugar. Nada más y nada menos que la friolera de 20.000 guerreros granotas dieron un colorido y un ambiente impresionante, a pesar del lavado de cara, a nuestro viejo Ciutat. La granota demostró que es una afición ejemplar, pero igual que lo hicieron también los 750 desplazados valencianistas. Todos vivieron el partido, tanto dentro como fuera del estadio, como lo que debe de ser esto: una auténtica fiesta del fútbol. ¿Casualidad? Daba verdaderamente mucho gusto darse una vuelta por los aledaños de Orriols y ver a seguidores de ambos equipos cruzarse sin ningún tipo de problema o comentar los lances más polémicos del partido. Eso sí, tampoco faltaron los típicos piques sanos en forma de cánticos aislados, algo que va en la esencia de los Derbis de rivalidad. ¡Qué nunca se pierda!



Deberíamos pagar 10

En contra de la punta que leyendo entre líneas se le ha querido sacar, me reafirmo en lo escrito en estas mismas páginas hace una semana sobre la, para mí, dudosa justicia en cuanto al precio del pacto de las entradas en la grada visitante. Por una parte, me parece perfecto que costasen 15 euros. Pero, por la otra, no estoy de acuerdo en que los levantinistas tengamos que pagar lo mismo debido a las diferencias en la ubicación en el campo de unos y otros. Por una simple cuestión de proporcionalidad, ¿no sería más justo que en Mestalla pagásemos por ejemplo 10? En fin, que aunque me lluevan críticas, continuaré defendiendo a mi equipo y a los míos con vehemencia. De eso que no le quepa a nadie la más mínima duda.



Otro partidazo

En el apartado deportivo nuestro equipo, con magníficas sensaciones en lo que va de temporada, se enfrenta hoy a una Real Sociedad que llega también en un estado de forma extraordinario pese a la flojera que le entró el domingo contra el Real Madrid. El partido tiene todos los alicientes necesarios para que la gente que acuda al Ciutat se lo pase en grande. Somos conscientes de las dificultades que vamos a tener esta temporada con el tema de los horarios (¡un jueves a las 22:00!), pero también está meridianamente claro que la afición granota seguirá con su buena dinámica y que veremos nuevamente una gran entrada en el Ciutat. ¡Siempre Levante UD!

