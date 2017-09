La 'moto' funciona prou bé

De moment 'invictus' el València CF ha engegat la moto i sembla que funciona prou bé perquè encara no li ha fet perla. Un equip en construcció i en plena renovació de la seua identitat gràcies a la mà del seu director esportiu i sobretot del seu entrenador, que ha demostrat que sap gestionar el vestuari.

Si vos sóc sincer, l´empat de dissabte passat davant el Llevant em va decebre una miqueta. El València va deixar escapar una oportunitat molt bona per a treure els tres punts per no sentenciar l´encontre quan va tindre l´ocasió de fer-ho, però per altra banda, cal reconèixer l´esforç del Llevant que es va replegar molt bé esperant les seues oportunitats, que també les va tindre. De totes formes, enhorabona a les dos aficions pel seu comportament, així dona gust disputar els derbis.

El que em va mosquejar és que a la fi de l´encontre, algunes veus comentaven que Carlos Soler no havia fet un bon ´partit´ perquè va fallar dos clares ocasions de gol que hagueren sentenciat l´enfrontament i, tampoc havia tapat en el gol del Llevant. Quan escoltava eixos comentaris, em bullia la sang. És cert que va estar desafortunat en eixes ocasions, però tinc la necessitat de defendre un jugador que sempre està present en les jugades de creació, que té futbol i s´ha convertit en imprescindible en l´equip. Que no em toquen a Carlos Soler, perquè ´maaaato´, per a mostra, l´encontre que es va marcar el passat dimecres front al Málaga, senzillament, superlatiu, i això que no juga en el seu lloc natural.

Tornant a l´assumpte, no hi ha millor manera de construir i reviscolar un equip que a base de victòries com el 5-0 de la passada jornada. Ja era hora! Així és més fàcil creure en el projecte i guanyar confiança. Però, estic amb Marcelino, els peus a terra, perquè hi hagueren fases de l´encontre on el Málaga ens va mostrar les carències que encara tenim. No obstant, els astres s´aliaren amb el València, que en la segona part, va destapar tot el seu potencial amb un Zaza que va canalitzar positivament tota la ràbia acumulada –mà d´entrenador–.

Vaig tindre la sensació que guanyàrem com ho fa un equip gran: aprofitant de manera implacable les ocasions que tens i tancant la porteria. En eixe últim aspecte destacaria l´actuació de Neto, que va mantindre la porteria a zero, amb dos parades de molt de mèrit, durant una primera part fluixeta de l´equip. Del porter, faré una crítica constructiva; diria que és bo, però quan ix de l´àrea xicoteta em fique a tremolar perquè te tendència d´anar a collir figues. Segur que Marcelino ja ha pres nota i ho treballa en els entrenaments.

No hi hauria millor manera de culminar la setmana que amb una victòria a Anoeta, seria acollonant. No hem de perdre comba i seguir amb la mateixa línia de treball i humilitat. No és per res, però ja estem allà dalt en la classificació, el lloc on el València s´ha d´acostumar a estar. Amunt!

Més articles de opinió de Paco Lluís, açi.