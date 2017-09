¿Quién fichó a Mateu Alemany?

S oy un ignorante, lo reconozco. Me gustaría decirles e informarles qué persona se ´esconde´ detrás del señor Alemany, pero lo desconozco. Sí se que un tipo que vivía en Baleares y que estuvo a un paso de ingresar en el Real Madrid es el que ha traído la normalidad al Valencia y ha formado una escuadra comandada por Marcelino que sí sabe lo que hace y lo que quiere, Sí, Peter Lim dijo ojo al nombre de Alemany. Pero desconozco quién se lo puso sobre la mesa y quién apostó por este tío que sí sabe lo que hace.



Lo de Marcelino

Y sí, lo primero que hizo Alemany con el torpe voto en contra de Alexanko, fue lo de proponer a un tipo que sí entiende fútbol como Marcelino para que comandara la nave deportiva. Y eso lo hizo bien, es más, Marcelino hasta el momento ha dado muestras de un conocimiento del fútbol que muy poca gente que vive alrededor del Valencia reconocía de tiempos pasados. Y esa apuesta por Marcelino fue el primer paso inteligente de un tipo que sí sabe lo que se lleva entre manos. Alemany te puede caer bien o mal, pero tanto da. Lo importante de Alemany son sus ideas y la forma de ejecutarlas. Y por eso sorprende que se haya dejado su vida momentáneamente de largo para embarcarse en este Valencia.



Nos trae sonrisas

Y sí, lo primero que hay que agradecerle a Alemany es el habernos devuelto la sonrisa a todos los que amamos al Valencia por estos pagos. Los valencianistas, tras la venta a Lim y las primera erróneas decisiones de Peter Lim -enormes decisiones erróneas por cierto- estábamos empezando a perder la fe en el futuro del Valencia. Todo parecía gris y desnortado. De pronto, un histórico como el Valencia había pasado a manos de un tipo de Singapur por los propios errores y mal hacer de un buen número de valencianos. Y ahora, hoy, pasado el tiempo, un tipo de Baleares que ha fichado a un entrenador de Asturias nos ha devuelto a nuestro estado natural.



Le doy un diez

Vuelvo a la pregunta del principio. ¿Quién propuso a Alemany a Peter Lim y quién le comió el tarro a Alemany para que aceptara venir a un club que estaba en plena cuesta abajo imparable? Sí, lo desconozco. Pero sí sé que existe alguien que ha hecho un favor tremendo al Valencia. Primero convenciendo a Peter Lim para que apostara por un tipo que sí sabe trabajar en nuestro querido fútbol patrio y luego convenciendo al propio Alemany para que aceptara venir al Valencia. Reconozco que soy seguidor y admirador de esa persona desconocida para mi. Y me gustaría, aunque solo fuera un ´soplo´ sin más fundamento que alguien me dijera el nombre quién está detrás de Alemany. Esa persona me ha hecho un favor importante... a mi y a todos los valencianistas que admiramos este deporte.

