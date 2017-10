Guedes sería un 'fichajón'

Yo no le doy más vueltas. La presencia de Gonçalo Guedes en el ataque del Valencia CF supone un canto a una manera de jugar y de disfrutar distinta. El chaval –es un chavalín, las cosas como son– tiene un talento por arrobas y una juventud envidiable. Y el tema, según adelantó SUPER en su edición de ayer, es que sí, que el máximo accionista quiere invertir en la mercantil y estaría dispuesto a hacer un esfuerzo por fichar a Guedes. Miren, yo no sé cuanto puede costar el joven portugués para las arcas del Valencia... pero si a mí me dejaran lo apostaría todo por ficharle. Guedes es un futbolista descomunal en plena fase de crecimiento y un futbolista que le va genial al estilo de este equipo que ha diseñado Marcelino.



Da un valor enorme

Miren, es cierto que esta temporada comenzaba para todos nosotros con el miedo en el cuerpo ante la falta de fichajes en la delantera. Pero mira por donde la cesión de un jugador de banda que le da un aire distinto a todo el equipo no solo ha servido para reforzarle a él en lo poquito que llevamos de Liga. Piensen. Los goles están llegando porque existe un fútbol distinto en el ataque. Golea de forma contundente Zaza y Rodrigo en un visto y no visto nos ha vuelto a enamorar a todos. Y sí, cuando juegas al lado de un jugador carismático todo el mundo crece.



Vuelve Kondogbia

Cambiando de tema pero no dejando nunca al Valencia CF. El próximo duelo del equipo de Marcelino va a ser contra el Betis del candidato de Alexanko, Quique Setién.- ¿Y? Pues que miren, para este partido tenemos de nuevo a Geoffrey Kondogbia en el equipo titular y eso significa volver a dotar al equipo de una facilidad defensiva incomparable. Para ser más claro, el Valencia CF ya ha demostrado que sin Kondogbia vuelve a ser un equipo con cierto parecido al del año pasado. Con Kondogbia el Valencia crece en prestaciones y en orden. Vale, sí, tenemos también a Carlos Soler y a Parejo, pero nos equivocamos si creemos que de verdad son un recambio real para Kondogbia.



Los trabajadores

Miren, tal como están las cosas es importantísimo que algunos jugadores hayan aprovechado estos días de parón en La Liga para ponerse a punto o para ganar en sensaciones. Yo les aplaudo a todos ellos y de forma muy especial a nuestro canonieri Simone Zaza. Lo del italiano, lo de quedarse aquí para intentar resolver lo antes posible su percance en el último partidillo amistoso, es digno de aplauso e demuestra un interés y una implicación importantes. Ojalá Zaza puede estar ante el cuadro bético... aunque es dudoso. Pero sin duda sería el mejor premio a un trabajo bien hecho por el delantero.

