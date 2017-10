¿Descansito para Soler?

Viene de jugar con la Sub-21 los noventa minutos del partido. Y sí, es un tipo joven que puede meterse entre pecho y espalda todos los minutos que hagan falta... pero debemos tener en cuenta a Marcelino. El asunto es muy sencillo. El Valencia juega contra el Betis este próximo domingo y recupera a Kondogbia para cerrar el centro del campo. Kondogbia, es evidente, formará pareja con Parejo en el centro de la media y para los laterales del centro del campo ahora mismo Marcelino sí tiene gente más o menos rodada para dar un descansito a Carlos Soler... que visto desde fuera realmente le vendría bien a él y al Valencia.



El más rodado

Y sí, miren, el asunto es muy simple. A Marcelino le gusta mover el banquillo e incluso ha dado descanso a su portero titular en favor de Jaume. ¿Y? Pues que miren, que Soler es el único jugador del equipo valencianista que ha disputado esta semana los noventa minutos con su selección pertinente y además es el jugador del Valencia que más minutos lleva disputados en la actual competición. Ayer le ´robé´ unos apuntes a Andreu Alberola y me indicaron claramente que sería bueno darle un pequeño descanso. Miren, Soler lleva disputados 614 minutos de Liga lo que le convierte en el jugador más empleado por Marcelino. Después de Soler figuran Parejo (613 minutos), Neto (540), Zaza (534), Gayà (525) y Rodrigo (496). Visto así, de un plumazo, y después de jugar solo él un partido con su selección entre semana se antoja interesante darle ese descanso oportuno.



Y lo de Parejo

Por otra parte existe un dato que también debemos tener en cuenta para que Marcelino le de asueto a Soler. Parejo es el segundo jugador que más minutos ha disputado yante el Betis se antoja importante que vuelva a tener la duplicidad con Kondogbia en el centro del centro del campo. Ahora bien, a Parejo le sucede una osa distinta que a Soler. Habiendo jugado ambos casi todos los minutos de todos los partidos Parejo, por contra, gana de forma rotunda en amonestaciones. Tiene cuatro amarillas, es decir está al borde de la suspensión. Y claro, si Parejo es suspendido su recambio más natural en su posición es precisamente Carlos Soler. Y sí, yo por eso daría descanso a Soler para que estuviera a punto de reemplazar a Parejo en el próximo en el caso de que este caiga sancionado tras jugar en Sevilla este fin de semana.



A todo gas

Y sí, ayer SUPER titulaba en portada que Kondogbia regresa al equipo a todo gas, con más hambre que nunca y con las pilas cargadas. Ahora bien, yo le pediría templanza a combinar con esas ganas terribles de agradar que él tiene. Templanza por una razón muy sencilla. No tiene un recambio natural en el equipo. Es más ante el Athletic, el único partido que él no jugó, nos vino de cine que el cuadro vasco hubiera jugado entre semana competición europea. Aduriz y Raúl García entraron tras el descanso y ganamos ese partido más de milagro que todos los puntos sumados con anterioridad. Se notó un disparate la ausencia de un cierre, Kondogbia en este caso. Así pues, me alegro de la vuelta de Kondogbia pero espero que tenga templanza. Hasta enero no tendremos un recambio adecuado... siempre que Lim haga caso de lo que sí que quiere Marcelino.



