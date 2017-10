Que ens diguen les coses clares

Diumenge nit, Betis-Valencia CF, no vull pensar en res més. És l´hora de confirmar la bona arrancada lliguera i presentar-nos en Sevilla sense complexos, centrats en una única consigna: guanyar l´encontre i sumar 3 punts més per tal de consolidar eixe tercer lloc en la taula de classificació. Després de vore com ha forçat Zaza per a estar a la disposició de Marcelino, la bona actuació de Rodrigo amb la selecció espanyola de futbol, amb gol inclós, i la tornada a l´onze de Kondogbia, podríem dir que el València CF va a Sevilla amb tota l´artilleria disponible.

El Betis també ha demostrat, amb el que portem de temporada, que amb les mans d´un bon entrenador, com és Quique Setién, ha conjuntat un bon equip capacitat per a competir de tu a tu a qualsevol rival. De fet, ahí estan els resultats. Personalment, reconec que m´agradava més l´opció de Setién que Marcelino per a entrenar el València CF, però, també reconec que l´asturià està fent-ho de categoria i la decisió ha sigut més que encertada.

No serà un rival fàcil i més jugant en sa casa, on sempre ens ha costat rascar algo positiu, però veig un València CF ambiciós, centrat i ben dirigit que, de segur, anirà a guanyar l´encontre. No sé perquè, però el Betis sempre m´ha caigut bé, tal vegada per les similituds amb el València CF. Es tracta d´un equip amb una gran afició (enguany tenen més de 50.000 socis), acostumada també a patir i que a la mínima que el seu equip li dóna motius, se´n ve amunt amb una il·lusió desbordada. Pura passió. Per tant, es presenta un encontre molt atractiu, amb dos equips que han engegat molt bé i que tot fa pensar que seran rivals directes per estar allà dalt al final de temporada. Com diuen en el ´truc´, la primera val per dos. Si guanyem al Betis, pegarem un colp damunt la taula i que arreen els altres. Ai, si guanyàrem demà!

Canviant de terç, respecte del nou Mestalla, m´atreviria a donar un consell a la directiva del club i, per extensió, a Peter Lim; no ens vengueu més fum, per favor, i digueu les coses clares. No es pot acabar el nou estadi si primer no es venen les parcel·les de Mestalla. Fóra una bona jugada presentar-se a la junta d´accionistes havent consumat dita venda, que valdria per a cancel·lar el deute amb Bankia i poder finançar el nou Mestalla. Si no és així, deixeu-vos d´ambigüitats i expliqueu com tapareu el forat que hi ha. L´afició no tolerarà un nou engany.

Per acabar, vull donar les gràcies als que vàreu vindre al concert de Bajoqueta Rock el passat diumenge 8 d´octubre a Catarroja, sobretot als meus alumnes i exalumnes, que feia tant de temps que no vos veia, perquè va estar molt emocionant i va transcórrer amb un ambient festiu, tranquil i amb ganes de passar-ho bé. Com ha de ser. Gràcies cracks i amunt!

