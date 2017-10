Vuelve la ambición

Tenía unas ganas enormes de que llegara este partido ante el Real Betis en el Villamarín. Y además, en concreto, el de mañana, no el de la segunda vuelta en Mestalla. Quique Setién tampoco cambia mucho su estilo cuando juega fuera de casa, pero la esencia de su fútbol alegre y abierto se aprecia mejor cuando se encuentra más cómodo ante su público. Y por eso mismo tengo una gran curiosidad por ver cómo ´chocan´ las dos propuestas: la de posesión de Setién -menos mal que no vino al Valencia- y la canalla de Marcelino, que aprovecha cualquier hueco que deja el rival para vacunarle. Intento controlar mi optimismo, pero difícilmente visualizo un partido diferente al siguiente: el Betis toca y toca, y el Valencia llega y marca. Sí, estoy muy arriba. Espero que Setién no me baje...

Y eso que Marcelino aún no ha encontrado el equilibrio deseado. No es normal que la Real Sociedad y el Athletic Club te hagan dos goles y necesites marcar tres para ganar los dos partidos. Pero, lo que va davant, va davant? Que el Valencia tiene pegada, está demostrado. Ahora sólo falta cerrar la portería, especialmente en las acciones a balón parado, donde el equipo sufre. Sobre todo cuando no está Kondogbia. Gran noticia la vuelta del Bou mañana...

La fórmula

Y a todo esto, el propio Marcelino asegura que los rivales no le van mejor o peor al Valencia por sus estilos, que no hay una fórmula mágica para ganar. ¡Ja! No se lo cree ni él. Entiendo que no quiera decir abiertamente que los equipos de Setién se le dan bien -como se le dan bien los de Eusebio- porque lo contrario sonaría a vacilada. Pero, en cambio, aplaudo a Marcelino cuando afirma rotundamente que su Valencia va al Villamarín «a ganar». ¡Cuánto tiempo sin escuchar una declaración tan ambiciosa en el Valencia! ¡Bravo!

Joyas

De verdad, cada rueda de prensa de este señor esconde joyas como la siguiente: «lo más importante es volver a nuestro óptimo rendimiento, ser un equipo solvente en defensa, ser un equipo con buen criterio de juego, aunque no con posesiones largas». Por fin hay alguien que rebate al guardiolismo sin tapujos. ¡Cuánto daño hizo al fútbol, a la Liga y al propio Valencia CF el de Santpedor!

Una de Rober Ibáñez

Me cuentan que Rober Ibañez está ya a tope y con muchas ganas de que Marcelino le de minutos en la eliminatoria de Copa contra el Zaragoza. No olvidemos que el chaval, cedido la pasada temporada al Leganés, está en la plantilla del Valencia por deseo de Marcelino, no por compasión . Y teniendo en cuenta cómo el entrenador ha gestionado cada uno de los casos particulares de canteranos, Rober está esperanzado en poder contribuir con minutos de calidad a que el Valencia avance rondas coperas y sume puntos en Liga para volver a Europa por la puerta grande. ¡La Chaaampions!

Más artículos de opinión de Vicent Sempere, aquí.