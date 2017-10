Pues sí que hay delanteros

Es curioso. Nada más comenzar la temporada a todos nos daba la impresión de que el Valencia andaba flojo de delanteros goleadores. Es más, por momentos nos parecía casi incomprensible que el Valencia de Marcelino fuera a empezar la Liga prácticamente con los mismos efectivos de la pasada campaña. Pero nos equivocamos. Marcelino nos ha demostrado que cuando se juega un fútbol de nivel y atento en todas las lineas sí que tienes delanteros lo suficientemente buenos como para vivir tranquilo durante toda la temporada. Y sí, en el Valencia, al menos hasta la fecha, tenemos a un par de delanteros entre los máximos goleadores.

El poderío de Zaza

El italiano el año pasado parecía un tanque con la pólvora mojada. Daba la impresión de que ese fichaje podía caer bien a la gente por su entrega y su lucha pero todos echábamos en falta los goles, al fin y al cabo la verdad auténtica del fútbol. Pero ahora todo ha cambiado. Y ha cambiado hasta tal punto que Zaza figura en la lista como segundo máximo goleador del campeonato a cuatro goles de Messi e igualado a tantos con Bakambu. Y eso, simplemente eso, significa que el italiano no está solo en este mundo.

Y el de Rodrigo

Otro que marca o para ser mas sincero otro que marca sin parar. La racha de Rodrigo es francamente ilusionante. No por los goles que marca –de momento en Liga lleva cinco consecutivos–, sí por lo que supone para él y su moral esta linea de crecimiento constante. Ante el Betis fue de nuevo fiel a su estilo y anotó un golito más en su cuenta de esta temporada. Rodrigo es un tipo que cea bien tanto a la gente como a sus propios compañeros. Siempre se esfuerza, siempre se entrega. Y ahora, que encima tiene los goles de cara y de forma consecutiva, la alegría por Rodrigo vuelve a ser inmensa. Y ojo, no olvidemos su enorme trabajo. Puede estar o no acertado cara a gol. Pero su entrega es constante durante todos los minutos que juega.

Y lo de Soler

Hizo bien Marcelino en sentarlo bien entrada la segunda parte. Soler se quedó sin marcar pero siempre estuvo entregado y disfrutando del juego del equipo. Ahora bien, teníamos razón y Marcelino hizo bien en sentarlo en la segunda parte. Lleva muchos minutos acumulados –hasta el domingo era el jugador que más había jugado de todo el equipo... ahora lo es Parejo– y a los jugadores es bueno darle algún descanso de vez en cuando. Y Soler, por cierto, ya se ha hecho importante ocupando uno de los márgenes del centro del campo. Es un tipo que pone trabajo y corazón. Un tipo importante para que el Valencia figure segundo en la tabla.

