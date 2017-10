Kondogbia y Guedes son otra oportunidad para Peter Lim

Hace apenas unos días el Valencia CF enseñó el enésimo proyecto del nuevo Mestalla pero lo hizo como el resto de ocasiones mostrando un corto vídeo en representación 3D y mostró más bien poco. A la espera de lo que se pueda comunicar en la junta general del próximo mes de noviembre otra vez estamos sin lo importante: La financiación y las fechas estimadas para el reinicio de las obras.

El valencianismo ha asumido con resignación silenciosa que Meriton haya incumplido su palabra y que el estadio no vaya a estar finalizado para el año del centenario, 2019, como se comprometió por escrito Peter Lim cuando adquirió la mayoría accionarial. En este asunto, el del nuevo Mestalla, los asiáticos no pueden hablar de herencia porque han sido tan irresponsables con sus compromisos como lo fueron sus antecesores ya que nunca nadie ha cumplido sus promesas sobre el nuevo estadio. Estoy convencido de que eso lo asume el aficionado porque ya son nueve años con el estadio parado y se ve casi como un milagro el finalizarlo.

Lim tiene cierto grado de comprensión por parte del aficionado con el nuevo Mestalla porque la gente puede entender que no es sencillo gastarse 150 millones de euros de tu bolsillo para terminarlo. Sin embargo, lo que no entenderá la afición el próximo verano es que después de dos años de ridículos y de travesía por el desierto en lo deportivo el club, y en concreto el asiático, no hagan una apuesta decidida y firme en el equipo.

Marcelino y Alemany han conseguido un armar un equipo que en apenas tres meses le ha otorgado al club estabilidad únicamente a base de normalidad, acierto en la planificación y victorias. Dicho así parece poco pero es un mundo respecto a lo que era el Valencia CF de hace seis meses. Esa inercia positiva del equipo ha provocado que el valencianista no esté muy pendiente de si el estadio se construye en 2021 o 2023 porque ahora sólo quiere disfrutar de su equipo. Ahí es donde debe de volver a apostar el máximo accionista, en el equipo. Lim está obligado a cumplir su hoja de ruta que es hacer de la entidad blanquinegra un club Champions por defecto y para ello está obligado a invertir económicamente en el equipo.

Sin obviar los muchos problemas financieros del Valencia CF, que en muchos casos sí vienen derivados por las terribles gestiones que obligaron a la venta del club, Lim debe ajustarse al guión inicial y empezar a cumplir lo que prometió. No fue otra cosa que construir un equipo desde el césped hacia fuera. Ese fue el principal argumento del libreto de 500 páginas que entregó como oferta para comprar el 70% de las acciones en 2014. El singapurense prometió invertir en futbolistas para tener un gran equipo que jugara Champions, atrajera mejores patrocinios, mejores contratos de TV, etc. Ahora, después de jugar al FIFA en la realidad y darse cuenta de que no era tan sencillo como parecía ha puesto el mando del videojuego en auténticos expertos del juego. Pero esos expertos necesitarán gasolina y esa gasolina se llama Kondogbia y Guedes.

Peter Lim tiene con el francés y con el portugués una oportunidad única de reforzar su credibilidad y demostrar que su apuesta vuelve a ser firme, después de los innumerables rumores de venta, cerrando sus fichajes, o como mínimo el del ´pulpo´ e intentando covencer a su amigo el jeque del PSG para traer a Gonçalo. Sé perfectamente que la economía del club no lo permite, pero la suya personal sí. Siempre he defendido que Lim era el mejor comprador posible, porque no había árabes reales que quisieran el club, pero también siempre tuve claro que a Lim el club se le vendió por su dinero y ese es el que ahora debe aportar para volver a construir un gran equipo. Del asiático ilusionó su proyecto, porque sería el proyecto con el que se podrían fichar buenos jugadores y no haría falta vender. Es cierto, que no es el jeque del PSG o del City, pero si el Valencia CF de Lim no es capaz de retener al mejor centrocampista que ha tenido desde Albelda y Baraja, Kondogbia, o al menos de presentar una propuesta potente por el futbolista de más desborde que se recuerda en años, Guedes, entonces tendremos que preguntarnos para qué vino Lim porque iremos directos a otro verano de cesiones.

Es entendible que el club haya optado estos dos veranos por frenar el gasto y por buscar cedidos después del derroche inicial en el que se tiraron más de 100 millones a la basura con fichajes lamentables. Sin embargo, no sería entendible que ahora que se han traído jugadores que funcionan y que marcan diferencias el club no se aprovechara de ellos. Sinceramente pagar 25 por Kondogbia me parece un regalo conforme está el mercado y creo que el asiático está obligado a intentar traerse a Guedes porque a sus 20 años tiene pinta de que va a convertirse en uno de esos jugadores por los que se pagan más de 100 millones en poco tiempo.

Todo está en mano del señor Lim, como le llaman ahora los que dijeron no se qué de Camboya, y de él depende que el valencianismo vuelva a creer firmemente en su proyecto o que por el contrario el próximo verano vea como los jugadores que le han devuelto la sonrisa a la grada de Mestalla, marcando diferencias en el terreno de juego, salen en dirección a otros equipos. Eso no era lo anunciado y sólo Lim puede cumplirlo.