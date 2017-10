Sobre la estrategia del 'guantazo' fácil

En estas semanas en las que se ha instalado entre la parroquia azulgrana un sentimiento de cierta preocupación por los últimos resultados del equipo, hay una frase del doctor Muñiz que explica y advierte al mismo tiempo de lo que va a ser esta temporada para nuestro equipo: «Debemos aprender a vivir en situaciones como la que estamos». Esta fue la frase que dijo el míster a comienzos de semana y lo cierto es que tiene mas razón que un santo. Señores, esto ya no es Segunda División. Vamos a sufrir, pero lo sacaremos adelante. Sí, juntos lo sacaremos.

Granotas ofendidos

Muchos granotas se ofendieron, y bastante, cuando el Comandante publicó un polémico tuit después del 4-0 contra el Betis en el que dejaba caer que la gente debe estar a las malas del mismo modo que está a las buenas. Pues bien, mucha de esta gente que se sintió tan dolida con el comentario del bueno de Morales es la primera que ha estado con la escopeta cargada y la mirilla apuntando al plato en estas semanas en las que el equipo, eso sí que es cierto, ha bajado un poco el rendimiento. Sin embargo, lo único que han hecho con ese comportamiento es darle la razón a Morales.

Lucha y coraje

Por la parte que toca a Levante Fans no abogamos por la estrategia del ´guantazo fácil´ para que el rendimiento del equipo suba. Es más, pensamos que esta situación la tenemos que levantar entre todos con el ánimo y el apoyo desde la grada y la lucha y el coraje desde el terreno de juego. No nos olvidemos de que juntos somos mucho más fuertes.

Ojito con Bordalás

Los próximos cuatro partidos se me antojan importantísimos. Todos ellos son contra rivales directos y a poco que saquemos buenos resultados podemos dejar muy encaminado el objetivo principal de esta temporada, que no es otro que la permanencia. La primera de estas cuatro finales será el próximo sábado ante el Getafe de Bordalás, un técnico que por lo que sea siempre se nos hace muy incómodo y que pese al temporadón que completamos el año pasado fue un rival al que no pudimos ganar en ningún de los dos partidos de la pasada Liga. Y no nos olvidemos tampoco de que nos dio un repaso en toda regla en el Coliseum, donde fue tremendamente superior a nosotros. ¡Así que cuidadito con este Getafe!

El debate del ´9´

Los aficionados, por otra parte, debemos aislarnos un poco de los debates alrededor del ´9´ y demás milongas. Tenemos los jugadores que tenemos y al menos hasta el mercado de enero son lo que vamos a tener. Las críticas de poco sirven ahora. El sábado debemos ser la afición la que marque ese primer gol y alentar a los nuestros. ¡Ánimo!

Todos al Cabanyal

Para acabar, me gustaría destacar la gran temporada que están haciendo nuestro chicos del fútbol sala. A los amantes de este deporte nos están haciendo disfrutar de lo lindo viéndolos jugar. Os recuerdo, por cierto, que tenemos en nuestra plantilla al máximo goleador de la LNFS, Cecilio. Un aliciente más para que por fin la gente se acabe de enganchar a esta sección de nuestro club que nos está dando tantas alegrías. Quien vaya al Cabanyal este viernes a las 20:00 no se va a defraudar. Disfrutarán muchísimo con estos chicos que apuntan altísimo este año. ¡Tots al Cabanyal!