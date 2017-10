Objetivo: ¡la Champions!

Siendo realistas, y tras ver el comienzo de Liga del Valencia, el objetivo de esta temporada es volver a la máxima competición europea. Por historia, por afición y....por necesidad. La mala gestión de Meriton en las dos últimas temporadas han lastrado la caja del club y convierte en obligatoria la clasificación para la próxima Champions League. Pero, claro, jugar con esa presión puede resultar contraproducente. Quizá esto explique el silencio desde el club. Nadie habla de la Champions, y mucho menos de la Liga. Pero, créanme, la pinta que tiene el equipo es de estar peleando por las primeras plazas. Y cuando estás arriba, ¿quien sabe?

A alguno o alguna os puede parecer prematuro sacar conclusiones con apenas ocho jornadas disputadas, pero hay señales que invitan a ser optimista. Sin ir más lejos, el partido del pasado domingo ante el Real Betis. «Sólo el Real Madrid y el Barça son capaces de reaccionar como lo hizo el Valencia a los 3 goles en contra en 5 minutos», dijo mi amigo Jordi Sanchis el pasado miércoles en Super Murciélago de Levante Televisión. Y tiene razón. A cualquier equipo que le metan esa tunda con 0-4 a favor, se viene abajo. Y, en cambio, el Valencia se vino arriba y marcó dos goles más, que se dice pronto. Fue una reacción de equipo grande. Y creo que es una lectura que nadie ha hecho del extraño y sublime partido que vimos el pasado fin de semana. El puto Valencia ha vuelto.



Zazismo

Zaza, que es de Metaponto y no de Policoro como dejó claro su padre al compañero Vicent Chilet en una entrevista, es el nuevo ídolo de Mestalla, con el permiso de Carlos Soler. Su carácter temperamental, su lucha constante y, por descontado, sus goles, encajan con los gustos del aficionado medio de Mestalla y le convierten en la nueva referencia para esas nuevas generaciones de valencianistas que se habían quedado sin referentes. Además de sus números, que apuntan a récord personal de goles en Primera, estamos ante un futbolista cercano, al que te puedes encontrar junto a su novia, modelo ella, y unos amigos, en la playa de la Malvarrosa comiendo una paella con sangría. ¿Qué camiseta me compro? Se preguntan muchos niños. ¡La de Zaza! Ya no hay dudas...



El Sevilla

Y esta tarde llega a Mestalla el Sevilla, sí, ese equipo al que tenemos tanta manía desde hace cuatro años porque ha desplazado al Valencia de la élite nacional y europea. Muchos simplifican la animadversión al Sevilla con el gol de Mbià, pero el troleo del club sevillano al valenciano ha ido mucho más allá de aquella fatídica noche europea. Mientras en Mestalla se ha despilfarrado dinero en jugadores mediocres, en Sevilla el ex responsable deportivo Monchi ha construido un equipo para competir en Europa. Pero, ¡ay amigo!, las tornas pueden estar cambiando. Primero porque Monchi ya no está. Y segundo, porque la goleada recibida esta semana en Moscú y la encajada por el Valencia, precisamente en Sevilla, ante el eterno rival de los de Nervión invitan a pensar en que el partido de esta tarde puede significar un punto de inflexión en la trayectoria histórica de ambos clubes. ¿Y si gana el Valencia? ¿Y si deja al Sevilla cinco puntos atrás con nueve jornadas disputadas? Soñar es gratis.

PD. Por favor, a ver si el Valencia consigue que no haya ceremonia de entrega del premio como mejor jugador de septiembre a Zaza en los prolegómenos del partido. Nada, cosas mías...



