'The Best' no es el mejor

Como no tenía bastante con el Curso de Gestión de Entidades Deportivas, el de Director Deportivo y las clases para sacar el nivel III del título de entrenador (UEFA Pro), aquí estoy. De regreso a estas columnas, a las que les cogí el gustillo en la Eurocopa. Con todas las competiciones ya lanzadas; aunque para mí la Copa no empezará realmente hasta octavos o cuartos, cuando solo queden los que aspiran a hacer algo importante y la/s sorpresa/s de turno. No hay sitio para la clase media, y por eso yo era partidario de no gastar fuerzas de más con el Levante en el torneo.



El Barça, una ´banda´

Con ocho meses por delante, me mojo. El Barça va para campeón. No por el liderato, sino por las sensaciones que transmiten tanto ellos como el Madrid. Yo, al menos, no me esperaba la reacción (para bien) que han tenido sin Neymar. No cuentan con tanto gol ni talento. No ganan por 4 ó 5 goles. Pero Valverde ha hecho un bloque compacto, seguro en defensa, con las ideas claras y con la calidad (más que de sobra) para resolver los partidos. Desde fuera tiene toda la pinta de que son un grupo unido, una ´banda´, que es como nos llamábamos nosotros en los mejores tiempos en el Levante.



Cristiano, el goleador

De Messi, qué decir. Es el mejor del mundo. Te hace dos o tres cosas imposibles cada partido, con más velocidad de movimientos y mental que nadie. Por eso digo que Cristiano no es ´The Best´. Que el trofeo que le dieron el otro día, como algunos otros, no fue justo. El debate conviene a según quién, pero en la mayor parte de España y del resto del mundo no existe. Lo que sí que es Cristiano, sin duda, es el mejor goleador y un grandísimo jugador.



El primero en chutar

El Madrid ha perdido cierta confianza y patrón de juego. No entiendo, por ejemplo, que el día del Betis salieran Lucas y Asensio en los últimos 20 minutos, para entrar en contacto con el balón y generar teóricamemente superioridades, y que la mayoría de ataques acabaran con balones largos desde la defensa. Zidane es un gran gestor de grupos, sin duda, pero de ahí al mejor entrenador del mundo... Quien me sigue pareciendo el delantero ideal para el Madrid es Benzema, por muchos palos que le den. Un ´9´ puro no triunfaría allí. A mí también me chirría si no marca, pero nadie es perfecto. Ni siquiera Cristiano, al que contra el Eibar le conté entre 15 ó 20 aspavientos cuando no le daban el balón. Nadie le replicará, porque tendría todas las de perder; pero si tú eres el primero que chutas cada vez que coges el balón, ¿qué puedes pedirle al resto?



Guedes, jugador total

¡Vaya con el portugués! El Valencia tiene en Guedes un tesoro. Es el descubrimiento de la liga, un jugador total. De los que vale muchos millones y aún valdrá más. Lo tiene todo. Regate, velocidad, dominio técnico y también táctico; esto último es lo que diferencia a los grandes talentos de las grandes estrellas.



Para Luis y el ´Toto´

Aprovecho para mandar ánimos a mi amigo Berizzo, que que saldrá de esta porque es mucho mejor técnico de lo que ahora creen en Sevilla; y para felicitar a Luis García. Como en aquel añorado 2010, ha vuelto a disfrutar de un ascenso. Ha sido en China, pero seguro que pronto lo veremos por aquí.



Por una buena causa

Que no se me olvide. Os espero el domingo, a las 11:30, en el campo del Saguntino. Jugaré con los veteranos del Levante por mejor causa: recaudar dinero para una niña que necesita un transplante de médula.