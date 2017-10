Vale, es muy pronto, pero...

Estoy plenamente de acuerdo con Rodrigo. Aquí se trata de ir partido a partido y de no pensar en nada más. Pero les aseguro que no lo he podido evitar. Voy partido a partido, le hago caso a Rodrigo, pero si miro la clasificación y la ventaja de puntos que le llevamos al quinto no puedo dejar de pensar en la próxima Champions League y en la inevitable comparación de que el equipo de Marcelino sí puede conseguirlo en su primera temporada. Pero freno. Me vuelvo Rodrigo Moreno y solo pienso en el siguiente partido del próximo sábado ante el Leganés. Voy a ir partido a partido... pero les aseguro que no puedo evitar soñar con la Champions y en querer la Champions.

El próximo duelo

Vale, sí, freno. Dejo de pensar en la Champions y me centro únicamente en el próximo duelo. La visita del Leganés encierra más peligro del que pensamos. Es un equipo bien trabajado y ocupa una posición en la tabla que le da derecho a pensar en la UEFA para el año que viene. El Leganés es séptimo y está jugando bien. Quién piense que es un rival sencillo para este Valencia CF que puede con casi todo se equivoca. Será un encuentro rocoso y difícil... aunque Marcelino sí que va a poder contar con sus mejores efectivos.

La pareja titular

Y la mayor novedad de cara a este partido frente al ´Lega´, al margen de las posibles sorpresas que nos puede ´regalar´ Marcelino, es el regreso seguro de Parejo, supongo que para seguir formando tándem con Kondogbia en el centro del campo. Y esta noticia debe ser bien recibida por el valencianismo. Vale, sí, hemos ganado en el último partido al Deportivo Alavés sin contar con Parejo, pero fue un partido más denso de lo esperado. Soler, por mucho cariño que le tengamos, no está todavía a la altura de Parejo. Su vuelta ante el Leganés debemos tomarla con optimismo. Parejo junto a Kondogbia forman una dupla especular para el Valencia.

Zaza y Rodrigo

Confieso que el nivel de anotar goles de nuestros dos delanteros titulares no deja de sorprenderme. Miren, al principio de temporada, cuando se estaba acabando de componer la plantilla y la Liga ya llamaba a las puertas del Valencia, pensaba que nos íbamos a quedar cojos en la zona de vanguardia. Al final no se fichó a nadie y lo que parecía un drama se ha convertido de la mano de Marcelino es un valor más que estimable de este Valencia. No digo que Zaza y Rodrigo son dos delanteros insustituibles ahora mismo. Pero sí digo que son dos tipos motivados y han convertido al Valencia en el segundo equipo más goleador de la temporada sólo por detrás del Barcelona. 27 goles lleva anotados el Valencia –15 entre Zaza y Rodrigo– por 28 del Barcelona, que parece intratable en la primera posición. Sin duda, algo hemos avanzado a lo bestia.

Solo cinco en contra

Y hablando de estos dos delanteros –y del regreso de Parejo– no debemos olvidar que el Leganés solo lleva encajados cinco goles en contra. Y en este apartado únicamente le supera con tres el Barcelona. Y eso significa que debemos tener cuidado. El Leganés marca pocos goles y encaja todavía menos. Y ese el dato más crucial para que figuran séptimos en la tabla.

Partido a partido

Buenos, al final de este artículo me voy a dejar de historias y regreso de nuevo a la senda que todo el mundo quiere en el Valencia. Vamos a pensar en ir partido a partido y a no hablar de la Champions... aunque apetezca. Pero soy civilizado y aprendí hace tiempo que es malo hacer planes a largo plazo. Ahora el Leganés... y ya iremos viendo.

