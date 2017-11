Gocemos de Guedes

Somos especialistas en amargarnos la existencia. Ahora que todo va bien, que el equipo gana, compite, enorgullece a los aficionados€ resulta que el futuro de Gonçalo Guedes nos tortura. Que si Peter Lim debería hacer un esfuerzo y fichar al portugués –ahora mismo imposible, teniendo en cuenta la línea descendiente de inversión de Meriton–, que si el Valencia debería estar negociando ya con el PSG la ampliación del contrato de cesión€ ¡Qué manera de marear! ¿Por qué no disfrutamos del chaval y olvidamos todas estas cábalas? Voy a ponerme en plan cenizo. ¿No es preferible que Guedes mantenga hasta mayo el nivel que ha demostrado hasta la fecha a que se lesione, por ejemplo, y su inactividad permita que el PSG se plantee que el año que viene siga cedido en el Valencia? Si el atacante portugués sigue a este nivel, el Valencia jugará la próxima edición de la Champions League. Y en ese momento ya veremos qué pasa con Guedes. La última palabra siempre la tiene el futbolista y si ha estado a gusto en Valencia y cree en el proyecto deportivo, ¿por qué no va a seguir aquí? Y lo dejo ya, que me estoy autotorturando (sic). Gocemos de Gonçalo y que sea lo que Emery quiera€



Neto

Poco se habla de los puntos que ha salvado el portero brasileño en los 9 partidos que ha jugado como titular. En cambio, en las primeras jornadas, fueron muchas las voces que criticaron su actuación en el Bernabéu, donde falló en el segundo gol de Asensio, y la supuesta inseguridad que transmitía al equipo. Si repasamos partido a partido, en todos Neto ha sido decisivo para que el Valencia mantenga su condición de equipo invicto. Sin ir más lejos, en Mendizorroza, con su paradón a disparo lejano de Munir que se envenenaba hacia la cepa del palo derecho. Neto ha ganado muchos puntos ya esta temporada. Así de memoria, ante el Real Madrid sacó una mano salvadora a Benzema para salvar el punto en Chamartín. Ante el Málaga, en la primera parte, mantuvo en ventaja al Valencia con sus paradas, igual que ante el Athletic de Bilbao a disparo de Raúl García para empatar a 3. En el estadio del Betis, firmó quizás su mejor partido con la parada del penalti a Sergio León como mejor muestra de sus intervenciones€ En resumen, el Valencia ha fichado a un porterazo pero por ´h´ o por ´b´ nos cuesta mucho reconocerlo. Somos así.



Mestalla

Seguramente estarás leyendo SUPER mientras saboreas una cervecita y almuerzas con tus colegas o familiares en los alrededores del estadio de Mestalla. Y es que da gusto ir al templo valencianista esta temporada. Hay otro ambiente. La gente sonríe, se abraza, disfruta del juego de su equipo, tiene la esperanza de ver una actuación brillante de Carlos Soler, una arrancada elegante y letal de Guedes, una genialidad de Zaza que le acerque a Messi en la tabla de goleadores, o simplemente disfrutar de la solidez defensiva que Marcelino ha inculcado al equipo con la ayuda de fichajes de verdad, como son el Patrón Murillo y Gabriel Paulista. Sin miedo a que me acusen de forofo o se rían de mí al finalizar el partido, os avanzo que el Valencia gana hoy al Leganés. Un pasito más hacia el objetivo que, no se os olvide, es claramente€ ¡la Chaaaampions!

Más artículos de oponión de Vicent Sempere, aquí.