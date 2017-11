Pereira no para de crecer

A hí está. Llegó como de refilón cedido por el Manchester y en muy poco tiempo ha crecido de forma impresionante. Pereira parecía un suplente de esos de por vida y poco a poco ha ido ganándose un puesto a base de centros francamente estupendos. Pereira suele ocupar en el centro del campo el lugar predestinado para Carlos Soler. ¿Y? Pues que si hemos de ser francos, Pereira representa ocho pases positivos al área bien aprovechados por sus compañeros mientras que nuestro admirado Soler ha jugado muchos más minutos pero solo ha dado tres centros resolutivos dentro del área.

En alza

De cualquier forma no es justo comparar a Pereira con Soler para destacar su tremenda progresión. Soler es bueno juegue donde juegue y eso debería ser suficiente para nosotros. Lo dejamos ahí... pero seguimos con Andreas Pereira destacando su importante y contundente puesta a punto casi en tiempo récord. Miren, cuando Andreas salta al terreno de juego ganamos en profundidad y en peligro. Vale, sí, es cierto que tal como va el Valencia casi todos los jugadores de la plantilla han subido sus pretaciones. No es bueno fijarse o destacar a un solo futbolista. Pero tampoco sería justo no poner en alza a este joven futbolista cedido por el Manchester. Pereira está creciendo y ganando en confianza. Parecía un tipo programado para ser suplente y poco a poco se está ganando la confianza del técnico y la confianza de sus compañeros. Y eso ya es mucho cuando hablamos del fútbol moderno de hoy en día.

Hasta junio

Y sí, cuando un jugador funciona bien y no es tuyo lo que procede es ponerse a negociar de inmediato. SUPER nos desvelaba ayer la intención del Valencia de contar con él al menos todo el año y no siolo hasta enero, opción que figura también en su contrato. En ambos casos su fútbol positivo invita con prudencia a dos reflexiones. El Valencia debe intentar por todos los medios quedarse con el jugador hasta final de temporada. Alemany tiene ante sí una nueva ocasión de demostrar que es un tipo válido y que suele llevar a buen término todo cuanto se propone. Y eso, lo de quedarse con Andreas Pereira al menos hasta junio debe ser casi una obligación para el Valencia. Con Pereira el equipo gana en prestaciones y el propio Pereira crece en confianza. Y esa dupla de intereses no se debería romper en este mercado de invierno.

Lo de Zaza

Miren ustedes, lo de Zaza ya no me lo tomo de ninguna manera más o menos preocupante. Se pudo ir al baño estando en el banquillo o se pudo ir medio mosca. Pero a mí no me importa. Zaza es un tipo con un carácter muy italiano y puede tener esos momentos de explosión, al fin y al cabo está luchando por ser uno de los grandes goleadores de la Liga y ese penalti señalado en su ausencia pudo tener un punto caliente en ese preciso momento. Pero eso ya pasó. Hoy el equipo vuelve a entrenar y Zaza estará con la previa de Italia y no con Marcelino. Y si Zaza es inteligente se dará cuenta de la razón por la que está con Italia en estos momentos. Y sí también, yo confío en él. Es un tipo con alma que siempre se deja la piel.

Por pensar

Y sí, quedan muchos días pero yo no puedo dejar de mirar así como de reojo el calendario. Y lo que veo es ese inminente choque contra el Barça que nos espera casi a la vuelta de la esquina. Vale, de por medio faltan varios días y hay partidos internacionales que nos impiden mirar a este encuentro con los ojos propios de un partidazo. Pero sí, ténganlo en cuenta. El duelo estelar entre los dos primeros de Liga está ya la vuelta de la esquina.

