Recambio para Kondogbia

No tengo ni idea de que es lo que pretende en serio el Valencia. Ahora bien, si me piden opinión yo la tengo clara. En este Valencia no hacen falta muchos jugadores. Marcelino tiene una plantilla corta pero competitiva. Ahora bien, existe un puesto que no tiene recambio y yo por ahí si que pediría un pequeño esfuerzo en este mercado invernal. Hablo de Kondogbia, de ese centrocampista que puede cubrir las espaldas bien a Parejo o bien a Soler, pero que en realidad ninguno de los dos es un recambio natural para el centrocampista francés. Si no está Kondogbia el equipo lo acusa. Y en estos momentos nadie de la plantilla es mínimamente experto en poner un cierre natural al centro del campo del Valencia.

Le toca a Alemany

Miren, como doy por hecho que en el Valencia andan justos de dinerito pero no están tontos a la hora de ejecutar previsiones, tengo claro que de lo que hablaron Marcelino y Alemany el pasado martes en la Ciudad Deportiva de Paterna tiene mucho que ver con la posibilidad de fichar en este mercado de invierno -y cuando digo fichar no descarto tampoco que sea una buena cesión- a un tipo que realmente juegue en el centro del campo del Valencia en la posición de Kondogbia. Esa prioridad considero que es innegociable. Piénsenlo bien. Nadie, absolutamente nadie en la plantilla de este Valencia, está capacitado para jugar dignamente en su puesto. Y esa es una carga excesiva para un club que en estos momentos -aunque con la boca muy pequeña- sueña descaradamente con estar en la Liga de Campeones la próxima temporada.

Vale la delantera

Y por mucho que nos parezca increible yo no estoy a favor de fichar un nuevo delantero que haga sombra a Zaza, Rodrigo y Mina en este mercado de invierno. Y es curioso. Si me hablan de esta posibilidad antes de comenzar la Liga mi voto hubiera sido favorable casi de forma definitiva. Pero ahora no. Ahora tengo claro que los delanteros funcionan si funciona el resto del equipo. Y eso es lo que está sucediendo en el Valencia y por ahí creo que estamos cubiertos responsablemente. Los delanteros funcionan y funcionan bien. Y eso, al margen de ser una sorpresa a estas alturas, entiendo que en vanguardia no es necesario fichar a nadie. Estamos bien con lo que tenemos.

Los chavales

Y mientras florecen todo tipo de teorías en este parón liguero sí que existe un asunto realmente importante a estas alturas y que tiene mucho más que ver con nuestros jóvenes valores y no con esos típicos valores reales que actualmente no pertenecen al Valencia. Hablo de dos chavales jóvenes que están dando un paso al frente de forma indisimulada. Me refiero a Ferran Torres y a Salva Ruiz. Sobre el primero, sobre Ferran, parece claro que su futuro pasa por entrenar directamente a las órdenes de Marcelino lo que sin duda alguna supone un paso aelante espectacular. Y respecto a Salva Ruiz todo el valencianismo se debería alegrar de forma unánime de su vuelta a los terrenos de juego. Jugó 45 minutos y los jugó con todo el apoyo de los que realmente han estado preocupados estos dos años. El regreso de Salva Ruiz al Mestalla supone una de las noticias más atractivas del año.

El partidazo

Y mientras tanto yo no puedo de dejar de pensar en ese partidazo que nos espera a la vuelta de la esquina frente al FC Barcelona. Vale, sí,es cierto que debemos ir partido a partido y que por lo tanto ahora deberíamos pensar en el Espanyol de Quique Sánchez Flores. Pero oigan, yo no lo puedo evitar. Pienso en la visita del Barça y me pongo de los nervios. El futbol es así.

