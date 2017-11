A Zaza le interesa descansar

El lunes titulaba Súper que ´ojo a la rodilla de Zaza´. Y sí, yo estoy de acuerdo y creo que al italiano le vendría bien un pequeño descanso para el partido contra el Espanyol y debería recuperarse para estar presto y dispuesto para medirse al Barça en Mestalla. Ojo, no estoy diciendo que debamos pensar antes en el Barça que en el Espanyol. En absoluto. El Valencia debe ir partido a partido y el inminente es el próximo ante el Espanyol, no el del Barça.



Cuatro tarjetas

Y al magen de las molestias que pueda tener Zaza existe otro dato por el que resulta interesante que descanse en el próximo partido. Zaza viene tocado y triste por haber estado lesionado en la concentración de la selección italiana. Pero al margen de eso, Zaza tiene cuatro tarjetas amarillas y sería un tremendo error que acumulara la quinta en ese partido ante el Espanyol y en consecuencia no pudiera jugar ante el Barça. Ojo, no estoy prefiriendo un partido a otro. Sí digo que es una tontería forzar a un jugador que podría caer lesionado y encima acumularía cinco tarjetas marillas y por lo tanto causaría baja ante el líder de la Liga



Contra Quique

Y sí, yo hago caso a los jugadores y al entrenador y solo pienso en el próximo partido que tiene que jugar el Valencia. Paso del Barça y no pienso en acercarte al liderato. Lo importante de verdad es jugar contra el equipo de Quique Sánchez Flores y continuar imbatidos tras este duro compromiso. El Espanyol con Quique no está jugando bien y solo ha ganado tres partidos de los once disputados. Le cuesta hacer goles -solo ha anotado nueve- y ha encajado trece, lo que le convierte en un equipo intetresante pero muy digno para que el Valencia siga imbatido una jornada más.



Vuelve el fútbol

Vale, sí, jugaba la selección y eso simpre hay que mirarlo con respeto aunque sean partidos amistosos. Pese a todo, tal como está jugando el Valencia, a este fin de semana le ha faltado algo de emoción. Yo necesito seguir viendo al Valencia y aplaudieno el enorme trabajo que está realizando Marcelino al frente de esta nave. Ir a cuatro puntos del Barcelona se antoja como algo razonable, pero estar cuatro por delante del Madrid es francamente un motivo de aplauso enorme. Por eso solo pienso en el Espanyol ahora y me dejo para después la visita del Barça. El tema está claro. Una derrota ante los periquitos le quitaría mucha emoción a la visita del Barça... y eso no lo queremos nadie.



Lo de Rodrigo

El internacional del Valencia está convencido que hoy tendrá bastantes minutos par medirse a Rusia y ese dato es para Rodrigo como tener una prima extra de esas que no te esperas. Rodrigo ha vuelto a la selección -eso es justo, está jugando estupendamente y encima tiene el gol metido en las venas- y no sería justo que en este segundo partido amistoso de la selección no contara para nada para Julen Lopetegui. Yo, sinceramente, espero que Rodrigo juegue y que además marque algún golito para seguir en racha. Rodrigo nos está soprendiendo a todos para bien... especialmente se está sorprendiendo a él mismo. De estar aburridete a volver a ser ese delantero con buen humor y acierto cara al gol. Y eso ya es mucho para un tipo como Rodrigo.



Y otro que volverá

Pues sí, hablando de internacionales y de regresos interesantes no podemos dejar a Guedes en el cajón del olvido. El portugués, muy jovencito todavía, ya ha debutado con su selección y encima marcando gol. Ojalá Alemany tenga razón y tengamos en las filas del Valencia a un jugador para muchos años.

