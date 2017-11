Pensemos en el Espanyol

Los partidos internacionales han provocado que pensemos menos en el Valencia de lo que deberíamos hacer tal como están las cosas. Yo si les soy sincero solo tengo en la cabeza el próximo partido de Liga ante el Espanyol y en la importancia de no encajar una derrota ante la escuadra de Quique. No pienso en el Barcelona, no quiero pensar en el Barcelona, aunque obviamente se que debemos jugar contra ellos en Mestalla después de la visita al Espanyol. Ahora bien, sí creo que los internacionales del Valencia deben ser tratados con mimo por Marcelino pensando exclusivamente en el Espantol... en el siguiente e inminente partido de Liga.

Me reafirmo

Y sí, uno de los jugadores a los que yo presto más atención estos días no es un otro que un Zaza cabizbajo y medio lesionado. En ambos casos insisto en lo que publiqué hace dos días. Zaza necesita calma, necesita respirar y necesita recuperarse tanto de su lesión física como del palo mental de ver como Italia se queda fuera de un Mundial. Así las cosas yo le daría descanso y recuperación casi de inmediato. Zaza es interesante para el juego de Marcelino pero es más interesante contar con él a pleno rendimiento. Y ahora, lo miremos como lo miremos, el Valencia solo tiene un Zaza medio lesionado y con una depresión deportiva importante. Razones más que suficientes para que descanse ante la escuadra de Quique.

Ojo con Lato

La portada de ayer de Súper la firmo con toda la seguridad del mundo. Sale el lateral Lato, justo después de jugar unos minutos con la Sub´21, y el titular es elocuente: ´Stop Lato´. Y sí, yo estoy plenamente de acuerdo. Lato es un valor en alza que está llamando la atención a todo el mundo y al que le salen ´novias´ casi cada vez que juega un partido. Lato es un valor en alza incuestionable y además un tipo que tiene muy bien asentada la cabeza. Y sí, el Valencia hoy por hoy lo tiene claro. Lato es nuestro y no se escuchan ofertas. Y esta medida es positiva para el propio Valencia. Da imagen de seriedad y de seguir creciendo de cara al futuro.

No juega Murthy

Otro tema importante es que regresan al primer plano de la actualidad tanto Alemany como Marcelino. Para que nos aclaremos, vuelve el fútbol normal, el de casi todas las semanas. Y eso, al margen de otras muchas cosas, representa que Murthy debe regresar de nuevo a un atractivo segundo plano. Su última puesta en escena, en la Junta de Accionistas, fue un esperpento que bien haríamos todos en olvidar lo antes posible. Murthy da la impresión de estar celoso de Alemany y Marcelino -yo también comparto este punto de vista- pero él no juega los partidos. Por tanto, me olvido voluntariamente de Murthy y me centro en lo realmente importante. El parón internacional ha sido como un pequeño golpe a la línea de regularidad que lleva el Valencia. Y sí, yo espero que nos olvidemos de Murthy y regresemos a ese espítiru muy competitivo que hasta ahora siempre ha lucido este Valencia de Marcelino.

Que juegue Rodrigo

El delantero del Valencia jugó los últimos noventa minutos de la selección ante Rusia y además se llevó un golpe descomunal con el porterpo rival fruto de su ambición de seguir marcando goles allá por donde juegue. Bien, no soy doctor y no tengo muy claro si Rodrigo está medio lesionado para jugar frente al Espanyol. Si no fuera así, es decir si estuviera bien al cién por cién, yo le pondría de titular ante el Espanyol. Influiría para que Zaza pudiera descansar.

