El domingo, un espectáculo

Dejo atrás la tan sufrida victoria ante el Espanyol en la pasada jornada. Marcelino hizo varios cambios en el once titular y sacó adelante el encuentro gracias al acierto del propio Valencia y también a la ineficacia del Espanyol. Ahora hay que dar un paso más y pensar en el próximo encuentro ante el FC Barcelona. Un partidazo en toda regla. Valverde, gran entrenador, está batiendo todos los registros con el conjunto azulgrana y será complicado sacar una victoria. Ahora bien, si Valverde está triunfando qué decir del expulsado Marcelino. El Valencia es un equipo bien parido y yo estoy convencido de que en Mestalla vamos a vivir un choque para el recuerdo. El lleno está asegurado. Esperemos que también el equipo de Marcelino le ponga un poco de picante a la Liga y se lleve los tres puntos. Veremos.



Cuando sí funcionas...

Si nos dejamos llevar por las sensaciones dejadas ante el Espanyol yo me quedo con una evidente. Este equipo tiene alma. Y con eso, con ese alma, te pueden dominar el duelo como hizo el espanyol pero tu eres capaz de ganar de dos zarpazos. Lo importante del Valencia en estos momentos en su mentalidad. Todo el mundo cree en todo... especialmente cree en el propio Marcelino. Y eso se observa con cierta facilidad sobre el terreno de juego. Ahora lo importante, pasado ya el partido de Cornellà, es mirar al Barça con cara desafiante, con cara de poder ponerle en aprietos por primera vez en la actual Liga. Y sí, yo creo en este Valencia y en su capacidad de ganar a un equipo que se está paseando por la Liga sin que nadie le tosa.



Dos tecnicazos

Y de cara a ese partido yo me quedo con una foto que sería especial si no hubieran expulsado de forma absurda a Marcelino frente al Espanyol. En principio, y pese a la ausencia en el banquillo de Marcelino, se van a enfrentar los dos entrenadores que más gratas sensaciones han dejado a la afición valencianista en los últimos años. Ernesto Valverde marcó una época de buen hacer en el equipo valencianista y yo solo le culpo de haberse despedido de sus jugadores antes del último partido de una Liga en la que el Valencia se lo jugaba todo en ese encuentro. Y se quedó fuera de la Champions. Todo esto ocurrió meses antes de que Peter Lim apareciera en el horizonte de este club pero, seamos francos, desde que se fue Valverde hasta que llegó Marcelino el Valencia CF fue un alma en pena por La Liga. Ahora todo está mas igualado. muy El partido será bravo y en el mismo medirán sus fuerzas y estrategias dos técnicos de primer nivel. Valverde y Marcelino son posiblemente los dos mejores técnicos que actúan ahora mismo en el fútbol español.



Y pasemos de Murthy

Por cierto, de cara a ese partido del próximo domingo cabría recordarle al señor Anil Murthy que juega todo Mestalla. La afición del Valencia CF es inmensa y Murthy debería aprender a tenerla un poquito más de respeto. Peter Lim sí compró el Valencia CF, pero no pago ni un euro por los sentimientos del personal. Ahí Murthy ha estado francamente mal y ha sido tristemente protagonista. Por eso pido que de cara al partido del domingo solo pensemos en el fútbol y pasemos de las cosas de nuestro presidente. Pensemos, pienso, que de la mano de un señor que se llama Mateu Alemany y de otro señor que se llama Marcelino García el Valencia no solo ha recuperado su forma de actuar si no que ha mejorado sus mejores registros históricos. Miren, a estas alturas de La Liga estar imbatido y con tantos puntos es algo que no había pasado en la vida. Y yo el domingo voy a ir a Mestalla pensando en eso. Voy a disfrutar. De las cosas de Anil Murthy prefiero ni acordarme. Porque nos aguarda el partido del año. Un partidazo en toda regla.

