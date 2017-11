Shaq, no te olvides de la promesa que me hiciste

Recuerdo hace ya unos años, estando en mi puesto de trabajo por aquel entonces, ver llegar a un chico americano muy joven. Un chaval que tenía a miles de kilómetros a toda su familia. Que dejaba toda su vida en busca de un sueño, el sueño de su vida.

También recuerdo perfectamente cómo aquel americano no hablaba nada de español, con todas las incomodidades que eso le suponía. Yo, que también estuve unos años viviendo fuera de España, entendí lo complicado que sería su día a día en un país donde no dominas la lengua... Y sin el calor de los tuyos.

Recuerdo todas las dificultades que este chaval pasó por hacer lo que él más amaba, todos los trámites por los que tuvo que pasar, todos esos entrenos sabiendo que el fin de semana, por desgracia, no podría mostrar lo que llevaba dentro. Porque él sólo quería una cosa, disfrutar y jugar al fútbol, su gran pasión.

Recuerdo que incluso yo mismo sentí impotencia en algunos momentos por este chaval al que veía entrenarse más y mejor que nadie, al que veía cuidar todo detalle de su vida en busca de sueño. Vivía por y para su sueño. Era un chico amable con todos, muy simpatico, y desde luego con una madurez impropia para alguien de su edad. Tan sólo hacia falta cruzar dos palabras con él para ver lo buena persona que era. Yo me repetía a mí mismo que aquel chico se merecía su oportunidad, se merecía cumplir su sueño.

Pues bien, el chico en cuestión no era otro que Shaq Moore, quien por fin el pasado fin de semana debutó en LaLiga como titular y encima lo hizo con mi Levante. Doble motivo de satisfacción para mí.

Como anécdota, un día de tantos, le dije que estaba convencido de que algún día jugaría en la selección absoluta de su país. Algo a lo que él me respondió que si ocurría, me invitaba a ir a USA a verlo un partido. No olvides tu promesa ¿eh?.

Esto es sólo el principio de su camino. Sinceramente deseo y espero que sea solo el comienzo de muchos años de éxitos juntos. Porque creedme, el chico se lo merece más que nadie. ¡Dale muy duro, Shaq!

Antes de cerrar, me gustaría enviar un mensaje a Isma, periodista que cubre el día a día del Levante en esta casa y una persona que desprende alegría y humanidad sólo de verlo, siempre con una sonrisa en la boca. Una persona que a poco que la conozcas compruebas el corazón que tiene, lo buena persona que es. Un granota que está pasando por momentos delicados y al que de parte de Levante Fans 1909 le quiero mandar todo el apoyo y todo el cariño del mundo. ¡Fuerza!

