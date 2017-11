¿Y si Lim se la saca (la cartera) y se trae a Guedes?

Del mismo modo que el equipo tendrá que dar un paso adelante ante las ausencias importantes que hay, ha llegado la hora de Peter Lim. Primero para aportar todo lo necesario para reforzar al equipo en enero, bien sea con algo de cash o con favores como el de Guedes el pasado verano. El asiático se ha pasado dos años errando con las decisiones y ahora que ha acertado con los gestores lo tiene todo para seguir disfrutando de su equipo de fútbol.

Que vuelva a aparecer con cierta asiduidad por Mestalla deja entrever que ha recuperado algo de ilusión por el equipo, pese a que el partido del pasado domingo no es buen medidor porque lo raro hubiera sido que no viniera, y eso debe demostrarlo ahora con hechos. Lo primero hay que aplaudirle que este miércoles se vaya a coger su avión privado para irse a París e intentar tener más tiempo a Guedes. SUPER ya contó en octubre que Mendes le había dicho a Lim que lo intentara fichar ya, y es llamativo que en su primer viaje a Europa desde esa conversación su primera parada después del partidazo sea París. No creo en las casualidades y me consta que Lim estaba pendiente de confirmar agenda con Khelaifi para sentarse. Si esos dos se sientan es porque algo se puede hacer y las palabras de Mateu en la junta me hacen ser optimista respecto a la posible continuidad del luso en Mestalla.

No tengo ni idea de lo que pasa por la cabeza de Lim respecto a la operación ni como intentará mantener a Guedes. La lógica invita a pensar que buscará una nueva cesión pero el universo Mendes&Lim es tan complejo que bien podriamos tener sorpresa. Guedes es el nombre y el hombre de Lim. Conseguir su continuidad le daría un espaldarazo de credibilidad porque es ese jugador diferente que tienen todos los equipos grandes. Nuestro Messi, nuestro Cristiano o Griezmann. Pensar en un Valencia de Champions con Murillo, Paulista, Kondogbia, Zaza, Soler, Gayà, algún fichaje y Guedes... da para soñar. Y sí, yo soy un soñador pero, ¿y si al señor Lim, antes no se qué de Camboya, le da por sacársela, la cartera, y comprarse a Guedes? Dinero tiene y Mendes seguro que le asegura que pronto valdrá el doble de lo que pague. Vamos a esperar acontecimientos.



La hora de la plantilla

Las primeras trece jornadas de la Liga han servido para que al Valencia CF le cambie la vida deportivamente, para que se le catalogue como posible candidato al título, para que tutee a los tres súper equipos de la competición y lo más importante, para que su gente vuelva a tener ansiedad porque su equipo juegue. Ahora, en con una posición de privilegio en la tabla y un calendario más accesible, a priori, de lo que ha tenido hasta ahora, llega el momento de que la plantilla demuestre hasta dónde puede llegar.

Digo la plantilla porque las lesiones de Murillo, Garay y Guedes van a notarse en el rendimiento, cualquier equipo lo notaría. Ahora bien, el cartel de favorito, el cartel de equipo Champions no se gana de boquilla y ahora es el momento de que los que han jugado menos aprovechen las oportunidades que van a tener y demuestren junto al resto si realmente a esta plantilla le va a alcanzar incluso con bajas importantes para seguir marcando rércords históricos en la entidad.

Hasta hace unos días seguro que futbolistas como Nacho Gil o Vezo podrían estar pensando en una salida en enero por la falta de oportunidades. Ahora, sin embargo, deben estar como motos pensando que ha llegado su momento y deben mantener el nivel de competitividad que ha tenido hasta ahora el equipo. No dudo de ninguno de los dos. Creo que Marcelino sabe que tiene alternativas más que válidas para seguir sumando muchos puntos en el próximo mes de diciembre. Confío especialmente en Nacho Gil porque lo he visto mucho en directo y sé que tiene la calidad y la ambición necesaria para triunfar en el primer equipo. Marcelino debe ser justo con él y darle la oportunidad porque se la ha ganado y no le va a defraudar. Ha llegado el momento de que esta plantilla le diga a la Liga hasta donde quiere llegar.