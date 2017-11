El dudoso menisco de Zaza

El Valencia, realmente, tiene una plantilla estupenda pero terriblemente corta. Sí digo que el trabajo de Marcelino y Alemany este pasado verano fue más que correcto pero si pensamos en como va el Valencia, en lo queda de Liga y estando en Europa la próxima temporada, la plantilla se antoja muy corta. Este año, incluso ya, las lesiones de Guedes y Murillo se antojan muy complicadas de suplir con un mínimo de garantías. Ahora bien, ya sabemos que eso son lesiones-lesiones y que por lo tanto son dos jugadores baja segura para los próximos compromisos. Pero yotengo una duda... que paso a comentarles a todos ustedes.

Un peligro inminente

Lo digo como lo pienso aunque en el fondo me de algo de miedo pensarlo. Pienso en Zaza, en su estado de forma, en su comidas -como nos explicaba ayer muy bien este mismo diario-y el carácter que imprime a la vanguardia del equipo valencianista. Pero tengo un pero. Sufro sabiendo que Zaza está tocado del menisco y que puede caer lesionado cuando menos no lo esperemos... que yo espero que sea tarde. Y por ahí me da pánico el asunto. Decía bien ayer Gauden Villas en las páginas de este diario que espera que el Valencia acabe superando al Barça en la tabla... siempre que le respeten las lesiones... y es por ahí por donde yo sufro más de la cuenta.

La estrategia de Lim

Da la impresión, al menos esto es lo que yo leo, que Peter lim sí que piensa hacer una apuesta en el mercado invernal, pero no es una apuesta que esté a la altura de las circunstancias. Se habla de un medio que de relevo a Kondogbia -y sí, esta operación me parece fundamental- y de un recambio para la delantera, algo necesario pero que deja al equipo cogido con pinzas. Miren, el Valencia en estos momentos ocupa en la tabla un lugar que ni nos imaginábamos en verano... pero mantenerlo tiene un riesgo importante y absolutamente real.

Lo desconozco

Sinceramente, no tengo ni idea de que es lo que Alemany y Marcelino le pidieron el martes a Peter Lim en esa amplia reunión celebrada en el hotel Las Arenas de Valencia. Da la impresión de que el asunto acaba con el fichaje de un medio y de un delantero. Y eso está bien, pero es insuficiente para apuntalar una plantilla que es corta entre otra cosas porque no está en Europa, pero que está dando un rendimiento espectacular en la Liga.

Me da pánico

Yo les voy a ser sincero. No lo puedo evitar. Es una delicia ver al Valenvia tan sólido en la Liga ocupando con plena justicia esa segunda plaza por detrás del Barcelona. Ahora bien, para mantener tanta alegría hace falta un esfuerzo importante. Tenemos problemas con los centrales con Murillo operado; con Guedes ya en Valencia pero ahora mismo en la cama tras una operación y por último tenemos a Zaza, siempre entregado en cuerpo y alma a la causa pero con una lesión de menisco tan real como poco aparatosa... al menos de momento.

Lo de la Copa

Sería malo que a Peter Lim le llegara un reflujo del partido de Copa que se juega hoy contra el Zaragoza -donde Marcelino no va a arriesgar más de la cuenta ya que la elimnatoria está prácticamemnte sentenciada-y que por lo tanto dejara de pensar en lo que es realmente urgente e importante para el Valencia en estos momentos. Miren, puedes ir segundo en la Liga tranquilamente y hoy pasar adelante en la Copa del Rey... pero el Valencia y Peter Lim deben pensar en mañana y eso significa hacer un esfuerzo al menos respetable.

