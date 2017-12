Guedes, per què no et quedes?

L´encontre del passat diumenge entre València CF i Barça va resultar ni per a tu ni per a mi. Taules al marcador, que a poc que el València CF haguera estat més encertat de cara al gol, s´hauria decantat a favor nostre. I té molt de mèrit vista la primera part d´un Barça estratosfèric que va córrer com no està escrit per a llevar-li el baló a l´equip de Mestalla i anul·lar els nostres jugadors més creatius com són Parejo i Carlos Soler, que no feren altra cosa que córrer darrere el baló. Vaig vore al Barça més solidari i compacte dels últims anys, però això no va ser suficient per a tombar a un València CF aguerrit que va esperar pacientment la seua oportunitat.

La segona part que féu el València CF em va tocar la fibra sensible. Als jugadors els dic gràcies per l´esforç i per concedir-nos una setmaneta meravellosa on els valencianistes hem alçat el cap amb orgull. Ens féreu vibrar de valent, aconseguíreu que el Barça reculara i es convertira en un equip més€ normal, preocupat per defendre la seua porteria. Grandíssim encontre, on el València CF presentà definitivament les seues credencials. I què voleu que vos diga? Que continuem invictes i amb les opcions intactes. Ara sí que hem tornat.

Però açò no acaba ací, perquè demà davant el Getafe, tenim altra cita important (perquè ara tots els "partits" ho seran) i no queda altra que seguir guanyant i apuntalar eixa segona posició tan necessària per a seguir somiant en gran. Les lesions han començat a aparéixer i és l´hora de tirar ma d´eixa segona línea de jugadors que han d´assumir el protagonisme i fer que no es noten les baixes, tal com feren el passat dijous en l´eliminatòria de la copa del Rei davant el Saragossa.

Bona oportunitat per a Pereira, que ha de fer un pas endavant i guanyar-se el rol que deixa Guedes. Per cert, parlant-ne, quin gran jugador! Jo li plantejaria un ´Guedes, per què no et quedes?´ Segurament, Mateu Alemany i Marcelino, li hauran menjat l´orella a Peter Lim per a què faça tots els possibles i que el jugador lusità es ´Guede´ una temporada més ací en el València CF. Difícil ho té, però amb una miqueta d´imaginació, creativitat i sobretot de ´cacaus´, sempre es pot arribar a un acord. Senyor Peter Lim, és l´hora d´escoltar l´entrenador i soltar els ´duros´.

Un altre jugador que mereix també una menció és Simone Zaza. Un autèntic líder que contagia l´equip amb la seua intensitat i caràcter. Estarà més encertat o no, però el seu compromís està fora de dubtes. És cert que moltes vegades va passat de revolucions i això li donarà disgustos, però s´ha convertit en un jugador clau. No sabem quan durarà el seu genoll, ja vorem, potser tota la temporada o tal vegada estiguen operant-lo la setmana vinent, per tant, i per si de cas, caldrà reforçar-nos amb un altre davanter en el mercat hivernal. Peter, Sandro és una molt bona opció. Amunt i a pel Getafe.

