Renovemos a Rober

Una de las imágenes de la temporada, y seguro que quedan muchas por colgar en el álbum de recuerdos valencianista, será la sonrisa de Rober Ibañez al finalizar el partido del jueves contra el Zaragoza. Transmitía una felicidad en la que se veían reflejados los miles y miles de valencianistas que están viviendo una temporada de ensueño. Sólo Rober sabe lo que le ha costado dejar atrás la lesión, horas y horas de gimnasio y piscina en solitario rehabilitando esa rodilla con el merecido premio final de pisar el césped de Mestalla con la camiseta de su Valencia y marcar el tercer gol en una fría pero inolvidable noche copera.

Ahora, la cuestión es: ¿qué va a pasar con el chaval? Acaba contrato a final de la presente temporada, lo quieren equipos en calidad de cedido para la segunda vuelta y tiene complicado jugar con Marcelino por el nivel que exhiben sus compañeros. Yo renovaría a Rober. Tiene un don especial. En apenas seis minutos consiguió marcar su primer gol con el Valencia en Mestalla tras doce meses de inactividad. Y no olvidemos que la fatídica noche de su lesión había comenzado con un doblete con su firma. La última palabra la tiene Marcelino, pese a sus esfuerzos por apartarse de en medio cada vez que se le cuestiona su omnipresencia en las decisiones importantes del club.



Acierto

El equipo que más en serio se tomó la última eliminatoria de Copa fue el Valencia. Daba igual el 0-2 de la ida, que el Zaragoza, decimocuarto en la Segunda, viniera a Mestalla de turismo, que haya jugadores como Parejo o Zaza que necesitan descansar. Marcelino salió con (casi) todo, con un jugador importante por línea y el plan le salió perfecto. Incluso gestionó con maestría las entradas al campo de Rober y Ferrán, teniendo en cuenta las jerarquías de vestuario.

Caprichos del fútbol, de manera simultánea, el Benito Villamarín se desesperaba con el que fue candidato al banquillo valencianista, Quique Setién, por la debacle copera del Betis ante el Cadiz. ¡Qué acierto, Mateu! ¡Qué acierto!



Zazismo

¿Cómo es posible que Simone Zaza jugara contra el Zaragoza estando lesionado de la rodilla? ¿No habría sido más interesante no arriesgar y que jugara el domingo en Getafe? Pues no. Marcelino sorprendió con la titularidad del italiano y el delantero dejó momentos inolvidables como esa conversación con el árbitro Melero López cuando no pitó un posible penalti sobre Zaza: «Si no pitas penalti, ¿por qué no me sacas tarjeta?». Qué grande es Zaza y cómo gusta en Mestalla. Sin marcar, hizo un partido soberbio. ¡Y lesionado! Un fenómeno? paranormal.



Favoritos

Y mañana, el Valencia visita el Coliseum Alfonso Pérez para enfrentarse a un Getafe que, como muchos equipo de Primera, hizo el ridículo esta semana en Copa. Todo el mundo habla maravillas del equipo de Pepe Bordalás, pero si miras la clasificación de la Liga estamos ante un equipo que seguramente peleará por la permanencia si se le tuercen un poco las cosas. No podemos sacar pecho y venirnos arriba, porque encima sin Guedes, Murillo ni Garay el equipo se debilita. Pero sí que podemos convenir que el Valencia es favorito en el Coliseum. ¡Y vuelve Kondogbia tras la sanción en Copa!. ¡A por ellos!

