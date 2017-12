Hace falta algo más

Podemos estar enfadados y pensar que ese Getafe con diez jugadores es una banda que solo pega palos con el visto bueno del colegiado. O podemos pensar que un equipo que marcha segundo en LaLiga no pudo inclinar la balanza a su favor con un jugador más durante casi todo el partido. Ambos razonamientos son correctos. El Getafe jugó con malas artes pero el Valencia CF no supo frenar ese juego sucio y acabó perdiendo el partido.



Un peligro inminente

Lo digo como lo pienso aunque a la gente le pueda sentar un poquito mal. Entiendo que un equipo pequeño te pueda pegar e incluso que el árbitro no ponga coto de manera más contundente a esas malas artes. Pero entiendo más, y ese más me indica que el Valencia no supo plantar cara a esa forma tan marrana que tuvo el Getafe de jugar y es más, a mi me dejó la impresión de que a este equipo, del que estamos orgullosos obviamente hasta la fecha, le faltó un poquito de mala leche y otro poquito de buen juego para acabar inclinando la balanza a su favor. En resumen, un Getafe poco digno futbolísticamente jamás te puede ganar así un partido. Yo vi un Valencia CF muy inferior al de las últimas jornadas y eso empieza a mosquearme.



La ausencia de Zaza

Dentro de la guerra en que acabaron convirtiendo el partido existe un detalle que no puedo dejar de pasar por alto. En el fondo fue un partido diez contra diez... ya que yo a Zaza no le vi fútbol alguno durante los noventa minutos. Me sorprende. Era un partido guerrero y a Zaza se le distingue por ser él mismo más guerrero que nadie. Pero eso no sucedió. Zaza ni inquietó ni pegó. Y eso es sorprendente para un tipo de jugador de ese estilo. Pero ojo, sí existe un dato que me preocupa y que me hace pensar que ese flojísimo rendimiento de Zaza tiene un cupable de forma directa que parece que el domingo hizo mutis por el foro. Me refiero al menisco de Zaza y a un rendimiento endeble que ha tomado esa zona de su cuerpo y esa forma de jugar al fútbol. Si el Zaza que vimos ante el Getafe, desaparecido, no se parece en nada al Zaza que todos queremos, debemos plantearnos qué es lo que está sucediendo. A mi me dio hasta pena. Ver a Zaza deambular por el césped es preocupante. Y sí, el pasado domingo yo vi a un Zaza preocupante. Es más, apenas lo vi... y eso es grave.



¿Qué queremos?

Sinceramente, no tengo ni idea de qué es lo que Alemany y Marcelino le pidieron el martes a Peter Lim en esa amplia reunión celebrada en el hotel Las Arenas de València. Marcelino dice que sí, que habrán refuerzos. Pero yo les voy a ser sincero desde ya. Veo que la plantilla del Valencia es muy justita para los planes que ya hemos hecho todos. El equipo está bien si lo comparamos con el de pasadas ediciones. Pero es muy limitado si lo que queremos es estar ilusionados y optando a la Champions la próxima temporada. Vale, sí, es cierto que el Valencia va segundo y por ahí debería ser más positivo. Pero me peocupa que nos quedemos con una plantilla tan justita como la actual –buena y mucho mejor que la de antaño, pero muy justa y eso que no jugamos en Europa– y que no demos ese paso de gigante que hasta hace apenas unos días parecía que nos daban Alemany y Marcelino. Veremos qué nos depara el futuro.



Y estaba Peter Lim

Por cierto, en el partido contra el Getafe estaba Peter Lim entre el público y no se le oyó decir nada. No se quejó del árbitro ni dijo nada de los suyos. ¿Y? Pues muy mal por parte de Peter Lim. Una cosa es ver los partidos y otra ejercer de máximo accionista. Y eso no lo hizo para sorpresa de todos.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.