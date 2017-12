Me gusta el movimiento

Me gusta que este Valencia esté en permanente movimiento. Y me voy a poner pilas nuevas y voy a dejar de llorar por la derrota en Getafe. El tema es muy simple. Pienso en este Valencia y en el Valencia CF que heredamos de pasadas temporadas. Y sí, pese a la derrota es evidente que el cambio ha sido brutal. Hemos pasado de ser un equipo sin alma y habitualmente dirigido por gente inexperta del todo a convertirnos en un Valencia peligroso e interesante. Y por ahí a mí me tienen ganado. Hace apenas un día lloraba por la derrota en Getafe. Ahora ya no. Ahora estoy de nuevo con las pilas cargadas y dispuesto a creer en este Valencia nuevo que estamos heredando de Alemany y Marcelino. Y ojo, no están quietos. Y ya se vislumbran posibles fichajes para la próxima campaña. Pasemos a verlo.

La portada de SUPER

Como no podía ser de otra forma ´pillo´ la portada de este diario, la de ayer, y me quedo con el nombre de Sandro grabado en mi cabeza. Es un delantero interesante que le puede dar un nuevo cuerpo a este Valencia. El canario juega en el Everton, que estrena entrenador, o mejor dicho apenas juega. Sandro está en Inglaterra pero en el fondo no está. Y lo interesante del asunto es que Alemany y Marcelino, nuestra dupla titular para estos casos, ya se ha puesto a trabajar y cuenta con el visto bueno de Peter Lim... Y eso significa tenerlo casi todo. Ahora solo falta que el nuevo entrenador del Everton no intente inventar lo que ya está inventado y lo deje salir. Miren, el fichaje de Sandro no va ser el único para el mercado de invierno. Un delantero está bien... más si tenemos en cuenta que Zaza tiene un problema emboscado en su menisco. Pero hacen falta más jugadores. Y uno de ellos, por el que seguro que ya está trabajando nuestra dupla titular –Alemany y Marcelino– tiene mucho que ver con Kondogbia y su forma de trabajar en el centro del campo. Yo, si les soy sincero, doy por sentado que este Valencia CF está compuesto por jugadores que no están en Europa pero que quieren volver a Europa. Y sí, por ahí, aunque les parezca un asunto pequeño, un recambio para Kondogbia le daría estabilidad a esta escuadra. Es de cajón, la realidad me indica que ni Parejo ni Soler son centrocampistas ´rompedores´ para jugar en esa posición. Kondogbia, hoy por hoy, no tiene recambio en el equipo.

Lo de Europa

Y sí, paso por completo de lo que sucedió en Getafe –también paso de lo poco que se jugó, falta tras falta del conjunto local– y me pongo a pensar en el plato que nos ha deparado la Copa y en el plato supremo para mí que no es otra cosa que la próxima jornada de Liga. El Valencia recibe al Celta en un partido apasionante pero yo en este caso estoy convencido de que los de Marcelino van a ir a por todas desde el primer minuto. Pero para mí, al margen del partido de casa, me quedo con dos duelos que de alguna forma son positivos para el Valencia. Me refiero al Real Madrid-Sevilla y al Villarreal-Barcelona. Es indudable que los cuatro equipos no pueden sumar los tres puntos en litigio. Y eso significa, si el Valencia hace bien los deberes y gana su partido ante el Celta, dar otro golpe importante para estar en Europa la próxima campaña. Mi gran objetivo.

