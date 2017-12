Rafa Mir no ha sido agradecido con el Valencia

Seguramente el Valencia CF llegó tarde a la negociación para renovar al que hoy es el mejor delantero de la categoría de bronce del fútbol español, Rafa Mir, y seguramente no supo proteger al futbolista como tocaba ante la avalancha de críticas que recibió cuando un descerebrado lo mató poniéndolo de titular en la Champions, abandonándolo después a su suerte porque él ya se sabía fuera del club aquella noche fría de Rusia. Dando por supuesto que el Valencia CF tiene una parte importante de la culpa de la situación de Rafa Mir, tengo que decir que desde hace muchos meses el que no quiere renovar con el club de Mestalla es el futbolista.

Largas

Desde el inicio de este año 2017 el club ha intentado renovar el contrato del delantero murciano, que finaliza en junio de 2018, y siempre ha recibido largas como respuesta. A principio de año el jugador y su agente, Carlos Bucero, una persona muy ligada a Mendes, aseguraron al club que estuvieran tranquilos, que renovarían, pero que no era el momento de sentarse, pero lo hicieron con toda la intención porque sabían que en junio el mango de la sartén pasaría a sus manos como así fue. Durante el último verano, el jugador comenzó la pretemporada sin renovar y a la espera de la decisión de Marcelino García. El asturiano no le vio preparado para ser un delantero importante en su plantilla y apoyado en las nulas ganas por renovar del jugador tomó la decisión de mandarlo de nuevo al filial.

Real Madrid

Desde ese momento el Valencia CF sabía que la renovación era imposible y trató de sacarle provecho económico o deportivo. Se le planteó al Real Madrid una cesión de Marcos Llorente a cambio de Rafa Mir, pero el club madridista se negó. Hasta el último día de mercado se esperó una oferta por el jugador desde la capital, pero el 1 de septiembre no llegó y se quedó en la plantilla que entonces entrenaba Lubo Penev.

Regalo

Durante las primeras 17 jornadas de la liga en Segunda B el jugador ha hecho unos números espectaculares. Se ha perdido un partido por sanción y otro el pasado sábado en lo que se puede interpretar como un aviso del club, pero en los 15 partidos como titular ha hecho 15 goles. Una bestialidad. Números para haber subido al primer equipo o al menos haber tenido una oportunidad en la Copa. Pero no la ha tenido y no la ha tenido porque el club, de hecho, le ha regalado todos esos partidos y le ha posibilitado poder hacer todos esos goles cuando el jugador tiene claro y así se lo dice a gente de su confianza que se marcha del Valencia CF. En mi opinión, desde el mes de septiembre debería estar en la grada viendo como juegan los que sí quieren seguir aquí.

Fantasmas

La decisión de la entidad es que juegue hasta el próximo uno de enero, pese a los muchos fantasmas que ve el chico, y negocia una salida del jugador en enero para poder sacarle algún rédito económico. Le podría pegar muchos palos al club por dejar que se le escape un chico formado en la casa y que tiene pinta de buen goleador. Sin embargo, tengo que decir que ahondando en la cuestión no puedo darle muchos palos. El jugador ha sido el que no ha valorado nada de lo que le ha ofrecido el Valencia CF. No ha valorado que de blanquinegro debutó en Champions siendo un juvenil, que el club apostó muy fuerte por él y vendió a Toni Martínez para no taparlo y que siempre le fue cuidando pese a que él sólo ha visto fantasmas.

Paciencia

Es cierto que ha recibido muchas críticas y que se ha sido injusto con él por la cantinela de que era de Mendes, pero tampoco es menos cierto que si de verdad es tan bueno como él cree debe empezar a asumir lo que los futbolistas de ahora no asumen, la crítica. Aquí, si hubiera tenido paciencia, ahora estaría en la primera plantilla y entrenando a las órdenes uno de los mejores entrenadores de España, en uno de los mejores clubes de España y con opciones de convertirse en un jugador de un club importante. Él, sin embargo, hace meses que tiene la cabeza fuera del club y ello no le ha impedido rendir a un alto nivel. Eso sí, creo que a estas alturas ha quedado demostrado que no es el Valencia CF el que no apuesta por él y sí es Rafa Mir el que no quiere jugar más en el Valencia CF.