Fuerza para el sábado

Voy a pasar página. Me quedo pensando en el partido contra el Getafe y más concretamente por el pésimo y pensado mal estado del césped del Coliseo Alfonso Pérez, pero hay que seguir adelante y pensar ya en el próximo partido de Liga contra el Celta que será pasado mañana sábado. Es un duelo crucial contra un equipo que ha crecido mucho en los últimos años y que será una piedra de toque fundamental para seguir apostando por este Valencia parido por Alemany y Marcelino. Una victoria es fundamental para seguir siendo un valencianista con optimismo que mire de reojo pero con firmeza a una próxima temporada con el Valencia en Europa, que no es poco viniendo de la tierra de nadie de la que venimos.

Cambio de chip

He sido muy crítico con Zaza por su último partido ante el Getafe y sinceramente estoy arrepentido. Zaza es un futbolista entregado y que siempre da la cara defendiendo a este club, el Valencia, que le ha vuelto a poner en escena y además ha sido bien correspondido. Zaza es un italiano que se ha ganado a pulso el respeto y cariño de la gente del viejo coliseo de Mestalla, que de fútbol y de entrega saben un disparate. Por eso cambio de chip. Y por eso hago un voto a favor de Zaza y pienso en un tipo que se está dejando la piel en cada choque teniendo el tobillo ligeramente diezmado. Por eso y otras muchas razones pienso que este futbolista se merece mi cariño y mi respeto. Y además, si Marcelino lo pone en el equipo titular, estoy convencido que será un quebradero de cabeza para la defensa celtarra.

Ánimo a los defensas

Y sí, el Valencia anda diezmado en la zona defensiva por culpa de las lesiones y por ese motivo les doy todo el ánimo del mundo para que los lesionados se recuperen pronto y los que vayan a salir en el once titular se entregan en cuerpo y alma al Valencia. Y por cierto, estoy con Marcelino cuando argumentó el pasado martes que de la defensa no se puede jugar el balón construyendo o buscando a un jugador de tu equipo cuando estás rodeado de contrarios. Esa jugada nos costó el gol que le dio el triunfo a la escuadra del Getafe y ese pequeño error, corregible, no nos puede suceder nunca en más partidos. Miren, si existe peligro intentar crear una jugada de ataque es una torpeza. Ante el Celta, si estamos agobiados, el balón fuera a las primeras de cambio. Querer construir desde el agobio es un mal presagio. Por eso aplaudo a Marcelino que el pasado martes ya trabajó en esta incidencia

Todos a Mestalla

Y sí, yo ya estoy preparado para ir al viejo coliseo de Mestalla este próximo sábado y darlo todo a favor de este Valencia que nos está devolviendo la fe en el fútbol. Hagamos un balance global. De ser un equipo prácticamente que luchaba con encontrarse así mismo y evitar el descenso hemos pasado a tener una escuadra que camina en segunda posición en la Liga y además lo hace con el orgullo de un equipo que sí sabe hacer bien las cosas. Yo estoy convencido que ante el Celta, desde el minuto uno, habrá comunión entre la afición y los jugadores. Eso es lo que necesita este Valencia que es más valenciano que nunca. Si ´habla´ Mestalla la victoria no se puede escapar y esa victoria nos invitará a olvidar rápidamente la pasada derrota ante el Getafe. Y ojo, además jugaremos en un césped correcto y bien trabajado... como siempre debería suceder en Primera División.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.