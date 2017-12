Una jornada de gigante

Si pensamos en la Champions, si pensamos en clasificarnos para la Champions, la jornada ha sido redonda. Pensemos que vamos en segundo lugar a cinco puntos del Barcelona y que perdieron los dos equipos que ocupan la quinta y sexta plaza... los que nos pueden quitar la ilusión de regresar a la Champions por primera vez en la era Peter Lim. Cayó el Sevilla de forma contudente ante el Real Madrid y también perdió en casa el Villarreal ante el Barcelona tras una expulsión rigurosa pero real. Y recordemos que esos dos equipos son los dos que ocupan plaza de Europa League. El Valencia, por tanto, y respetando siempre a los rivales, ha puesto algo de tierra de por medio con sus dos más inmediatos seguidores. La Champions hoy está un poquito más cerca para el Valencia. Un buen paso adelante.



Lo inmediato

El siguiente partido del Valencia es el que va a tener lugar el sábado que viene en el campo del Eibar. Este equipo, fiable y muy rocoso en su estadio, es el que nos va a indicar si la plantilla del Valencia es demasiado justita...pero eso sí, reconociendo que es mucho más fiable de todas las que ha compuesto Peter Lim como máximo accionista. El asunto es que no va a jugar Zaza por acumulación de amonestaciones y este partido le venía ideal al italiano. Sin Zaza y sin algunos lesionados vamos a ver claramente hasta donde llega la ventaja del Valencia en esa apetitosa segunda posición.



Y el Villarreal

Y después de jugar contra el Eibar llega un partido crucial pr el Valencia con la visita de un ´tocado´ Villarreal al viejo coliseo de Mestalla. Lo curioso del caso es que el Villarreal está repleto de bajas mientras que para el Valencia este partido debe suponer- si Marcelino lo considera necesario, respetando siempre al míster- el regreso de varios jugadores al once titular del Valencia otorgándole el cartel de favorito con el regreso de Guedes, Zaza y de alguno de los dos defensas centrales que en estos momentos tanto se echan de menos. Ahí sí, ahí el Valencia volverá a tener un conjunto equilibrado y por lo tanto podrá dar un golpe tremendo de autoridad si lo queremos es la Champions la próxima campaña.



Lo de Gameiro

Especulaba ayer Súper -mejor dicho, informaba ayer Súper- que el Valencia preguntó por Gameiro al Atlético de Madrid para reforzar su delantera. El Atlético parece que dice que ´no´, que en el fondo no está dipuesto refozar a un equipo que en estos momentos camina con mayor firmeza por la Liga que ellos. Gameiro, eso sí, ya sonó en tiempos pasados como un futbolista que sí gustaba al Valencia pero no me acuerdo muy bien quién era el hombre que sí que apostó por él, aunque al final no se hiciera nada.



Y regresa Sandro

Tras la no cesión o traspaso de Gameiro vuelve a cobrar fuerza el nombre de Sandro para potenciar la delantera blanquinegra. A mi me parece bien. Si lo pensamos bien ahora mismo tendría un sitio complicado en el equipo. Pero ojo, el menisco de Zaza es una amenaza constante -el menisco, no el tobillo- y aunque el futbolista pueda estar disponible hasta final de temporada -como quiere él- siempre es peligroso caminar con una amenaza constante en el menisco. Fichar un delantero es importante... pero el Valencia debería afrontar más operaciones en este mercado de invierno. De hecho, Kondogbia es el único jugador que no tiene un recambio natural en el equipo... y por ahí el Valencia corre un riesgo evidente sin su presencia. Vale, sí, hemos fichado muy bien, pero aún así la plantilla es corta. Con dos o tres jugadores de garantías Alemany y Marcelino cerrarían su cuota.



Más opiniones de colaboradores.