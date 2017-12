Me apunto al silencio con los fichajes

Dice Marcelino que lo que le importa es el Valencia actual, el de hoy en día, y que pasa de comentar la posibilidad de jugar con algún nombre como posible fichaje del Valencia. Y miren, yo en este caso estoy de acuerdo al cien por cien con el técnico del Valencia. Podemos jugar con mil nombres y barruntar posibles fichajes... pero todo eso no es del todo positivo para la actual plantilla del Valencia. Lo nombres de posibles refuerzos son buenos para nosotros, los periodistas, pero no tienen un efecto beneficioso para el grupo. Así pues me apunto al Marcelino ´power´ y hoy por hoy solo pienso en lo que tenemos.



La visita al Eibar

Pero hay algo que sí me lleva un poquito de cabeza. Doy por hecho que el equipo va bien -estupendamente bien si pensamos en el desastre de la pasada temporada de Liga- pero últimamente he observado un pequeño bajón en el sistema de juego del equipo y eso empieza a preocuparme. Doy por sentado que todos pagaríamos un dineral ahora si nos dijeran el año pasado que a estas alturas del campeonato íbamos a marchar holgadamente segundos en la tabla clasificatoria por delante del Atlético y del Real Madrid. Vale, sí, eso es increíble y merece una ovación enorme por parte de todos. Pero existe algo que el fútbol ´quema´ a velocidad de vértigo y que no es otra cosa que la actualidad más rabiosa e inmediata. Y por ahí yo estoy de acuerdo con lo que escribía el otro día Gauden Villas en este diario.

Es cierto que estamos todos contentos pero no es menos cierto que el Valencia ha bajado sus prestaciones de forma notable en los últimos partidos. Y sí, eso es así, y si lo comparamos con la temporada pasada nos debe dar igual... pero es una pena que el equipo no recupere su forma empezando por la visita al Eibar en la próxima jornada de Liga. Miren, la plantilla del Valencia ha cambiado de forma animal respecto al de la pasada campaña pero se ha quedado algo desnutrida por tener una buena plantilla pero excesivamente corta para mantener en el futuro esa segunda plaza que a todos nos parece más que correcta.



Lo de los fichajes

Y sí, voy a seguir de acuerdo con lo que he titulado en estas líneas pero así en abstracto y sin dar nombres sí que entiendo que es vital que el Valencia haga un pequeño esfuerzo en el mercado de invierno y refuerce esas posiciones que todos tenemos en la cabeza y que cada vez se hacen más necesarias para que el equipo siga al menos manteniendo con holgura y buen juego esa segunda plaza que nos hace a todos una ilusión tremenda y que además lleva consigo el tremendo premio de jugar la Liga de Campeones la próxima campaña. Insisto, yo no doy nombres y respeto lo que tenemos... pero un pequeño esfuerzo más sería vital para revitalizar a este gran Valencia.

