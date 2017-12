Neto puede marcar una época

Hablar hoy de Neto Murara es fácil y mojarse por él mucho más viendo el excelente rendimiento que está ofreciendo bajo los palos de la portería del Valencia CF. Sin embargo, tengo que decir que el mérito le corresponde a Marcelino por apostar por un portero que llevaba dos años en el banquillo, a la sombra de Buffon, y a Mateu Alemany por atreverse a fichar un portero en el que ellos confiaban pese a que esa decisión en aquel momento no era nada popular, porque con todo lo que había que fichar en este equipo sonaba extraño empezar por firmar en una posición donde en teoría tenían al menos dos buenos porteros.



Se la jugaron

Marcelino y Mateu no dudaron cuando Matt Ryan pidió ser titular o que lo vendieran. Ellos eligieron venderlo porque el portero australiano no demostró ambición para ganarse el puesto y lo exigía por norma. Por eso, se fueron al mercado y se la jugaron por un tipo que teniendo un ofertón muy superior del Watford se fue a las oficinas de la Juventus para pedirle a los directivos italianos que rebajaran el precio, porque su decisión era jugar en Mestalla. A Neto, le ilusionó desde el primer momento la opción de defender la portería del Valencia CF y no le importó perder dinero a cambio de estar en un gran club y ganarse un puesto en el once. Porque eso fue a lo que vino Neto, a ganarse un puesto. De hecho, había algunos que aseguraban en verano que Jaume le ganaría la partida con facilidad.



Barato

Yo no voy a ser un hipócrita y me voy a poner la bandera del brasileño porque cuando lo ficharon no lo conocía. No tenía ni idea de quién era. No soy un experto de fútbol internacional y las referencias que me dieron fueron todas buenísimas. De hecho, en Tribuna he contado varias veces que un gran conocedor del brasileño, un profesional del fútbol con cargo importante, me aseguró que era un porterazo, que lo iba a demostrar y que era barato. Eso sí, me avisó que cuando ve que no llega no se tira. Les doy mi palabra de que esa fue la definición exacta de un buen director deportivo. No sé si es exactamente así pero sí que se parece.



Ha dado puntos

En quince jornadas Neto ha demostrado ser un portero de nivel alto, un portero capaz de ponerse bajo los palos de Mestalla y soportar la presión que ahí se soporta. En estas quince jornadas, el ex de la Juve ha dado mucho puntos al equipo. En casi todas las victorias ha tenido un papel decisivo con paradas de mérito en momentos complicados que mantuvieron al equipo siempre con ventaja o al menos con opciones de romper el empate. A sus 28 años se encuentra en plena madurez deportiva y ante la mejor edad de un portero y todo eso lo va a disfrutar el Valencia por un módico precio de 1´5 millones de euros. Ese es el precio que se ha pagado por él esta temporada, y que habrá que pagar durante tres años más. Una ganga viendo como está hoy el mercado. Una ganga viendo que los grandes porteros de Europa ya empiezan a valer cifras cercanas a los 50 millones de euros y que por Oblak dicen que el PSG quiere pagar 100.

Básico para Marcelino

Ayer en estas páginas escribía Pascu Calabuig un reportaje muy interesante que hablaba del nivel que está ofreciendo el brasileño. Lo comparaba con Ter Stegen, Oblak y Keylor Navas, que son sin duda tres de los mejores porteros del mundo. Neto está parando a su nivel y dando puntos al nivel de ellos. Es posible que muchos de ustedes no se hayan parado a pensarlo y estén mucho más ilusionados con Kondogbia o Guedes, es lo normal porque son los que más lucen. Sin embargo, este equipo de Marcelino se sustenta en varios pilares básicos y uno de ellos es Neto.



Humildad

Llegó en silencio y sin hacer ruido. Asumió que tenía que demostrar su valía y que venía para lo que decidiera el mister. Trabajó con humildad desde el primer día y siempre con una sonrisa y en apenas cuatro meses se ha convertido en uno de los mejores porteros de una de las mejores Ligas del Mundo. Mestalla siempre ha sido lugar para grandes porteros y de largas épocas, Eizaguirre, Manzanedo, Abelardo, Pereira, Sempere, Cañizares... Si Neto quiere, él puede ser el próximo que marque récords bajo los palos valencianistas.