Gracias, Tebas

El controvertido horario del día de Reyes, según Tebas, puede permitir al Valencia «hacerse grande». Muchas gracias, señor Tebas. De verdad. No sabe cuánto se lo agradecemos los valencianistas. No sabíamos cómo convertirnos en club grande y usted nos ayuda semana a semana. Porque ya van unas cuantas –y las que nos quedan– con ese horario que te obliga a ir al fútbol con la paella en la gola. Y en el caso del Valencia-Girona, será con el roscón de Reyes todavía por digerir. Pero, oye, para Mateu Alemany, según dijo el director general, es más importante la economía que los aficionados en este aspecto. Mandan las televisiones y los euros. ¡Pues... cómo nos gusta jugar a las 16:15!

Lección

La rueda de prensa de Mateu Alemany fue de manual. Cómo plantarte ante la prensa durante 45 minutos sin decir nada pareciendo que dices mucho. Que hay una opción de compra sobre Kondogbia con los plazos ya acordados con el Inter se sabía, pero escuchando al director general como que nos quedamos más tranquilos. El ´Bou´ no se nos escapa. El año que viene podremos ir por los campos de Europa presumiendo de ´Kondo´ en el medio centro. Respecto a si va a haber fichajes en este mercado de invierno, Alemany sacó sus dados y sus cubos e hizo la del trilero: puede que sí, puede que no. Lo que está claro es que si se ficha es pensando «a largo plazo» y «sin prisas». Me parece correcto. Es más, me mojo: habrá fichaje. En cambio, Alemany se salió un poco del guión cuando habló de los objetivos: «El Valencia, por historia, no renuncia a nada pero la gran meta es Eibar, uno de los partidos más difíciles del año». Por unos instantes parecía que estaba escuchando a Manolo Llorente, cuando apretaba a los jugadores ante citas importantes –como es la de este sábado en Ipurúa– pero no por un tema deportivo, sino económico. Sumar los tres puntos supone un paso más para asegurar la presencia en la Liga de Campeones la próxima temporada. Dinerito.

Futbolín

Ir a Ipurúa sin Zaza, sin Murillo, sin Carlos Soler y sin Garay aunque con un sorprendentemente recuperado Guedes, me parece preocupante. Estamos hablando de la columna vertebral del equipo. Los dos centrales titulares, el jugador franquicia y el goleador. Pese a eso, el Valencia CF tiene recursos suficientes para volver de Eibar con un buen resultado. Eso sí, no esperemos un buen espectáculo. Allí lo que toca es ser prácticos, apretar los dientes y aprovechar las pocas ocasiones que se tengan para ganar el partido. El cántico de «esto no es un campo, es un futbolín» lo debió inventar una afición visitante en Ipurúa.

Tapados

Que Marcelino dijera tras ganar al Celta en Mestalla que ve «imposible» pelear la Liga ofuscó a muchos aficionados. De verdad, ¡qué poca memoria tenemos! ¡Si es pura estrategia! ¿De qué le vale a Marcelino reconocer que el Valencia CF es candidato al título? De nada. Al contrario, hacerlo supondría una presión innecesaria y a la corta contraproducente. Me recordó mucho al discurso de Rafa Benítez cuando negaba la mayor... hasta que un día dejó de negarla. Si, cuando se llegue al tramo decisivo, el Valencia está bien colocado, Marcelino rectificará su postura pública. Pero, de momento, toca ir de tapados y centrarnos en avanzar en la Copa y en certificar la presencia en la próxima Liga de Campeones cuanto antes. Por cierto, qué gran sorteo el del otro día. Ni yo mismo habría sacado así de bien las bolas. ¡La Champions!

