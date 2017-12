El globo se ha pinchado

Intentó el Valencia responder al Eibar con sus armas, lo cual tiene en positivo que no se dejó una gota de gasolina en el depósito y el peligro de no saber reconocerse en el espejo. Lógicamente, no le funcionó. Sus futbolistas le pusieron todo el empeño del mundo, pero en su mayoría dejaron en evidencia no pocas limitaciones, estados de forma muy preocupantes y errores de bulto de un Marcelino que no sabe ya qué hacer para que el equipo no se le venga abajo.

Tan concienciado estaba el equipo de que Ipurua sería una batalla por cada metro cuadrado, que da la impresión de que se olvidó de que para ganarla tenía que jugar algo al fútbol. Algunos, básicamente Parejo y Kondogbia, lo intentaron, pero nunca se vieron secundados. Bien se encargó Mendilíbar, supremo especialista en la materia, de sembrar el campo de obstáculos. Fútbol rudimentario y brioso el de un Eibar que, en cambio, nunca dio una mala patada. Nada que ver con el polígono carnicero del Coliseum.

La defensa del Valencia fue una calamidad casi permanente. Montoya pide a gritos la suplencia. Ya no hay extremo rival que no le haga un traje cada vez que lo encara. Lento e impreciso, es el mayor peligro para Neto desde hace semanas y si no queda fuera del equipo es porque, por desgracia, la plantilla carece de un recambio de garantías. Cuesta creer que en la lista de la compra para enero a nadie se le haya ocurrido apuntar un lateral derecho. Vidal, lo mismo que Gil, son chicos con mucha voluntad pero escasas aptitudes para alcanzar apenas la primera división. La cantera puede ser un recurso de urgencia para situaciones puntuales, pero ni la del Valencia ni la de ningún otro club son capaces de suministrar alternativas ilimitadas en todas las posiciones del campo.

En el otro costado, se vio la peor versión de Lato hasta la fecha. Acelerado y nervioso, hizo internacional al casi debutante Alejo, a quien permitió centrar a placer en el segundo gol de los locales. Una dejación de funciones impropia en un futbolista que hasta ahora se ha mostrado siempre muy aplicado. Se viene aquí insistiendo en la endeblez de los laterales del equipo y en su lacerante incapacidad para poner un solo centro en condiciones. José Ángel y Capa están, por ejemplo, a años luz de Montoya, Gayà y Lato.

No mucho mejor estuvieron los de arriba. La legión de palmeros de Rodrigo tiene ya que echar la vista al pleistoceno para recordar una actuación siquiera defendible del brasileño-español. Le pone todas las ganas del mundo, pero su desconocimiento del desborde va parejo a su empecinamiento en lanzarse con los ojos cerrados a chocar contra los defensas rivales. Se dijo aquí hace una semana y se repite ahora: nunca sucede nada cuando Rodrigo lleva la pelota y eso no es preocupante sino lo siguiente. Todo lo cual es aplicable a Mina, su socio ayer, con el agravante de que el gallego lo hace, además, a cámara lenta, como si en las botas llevase un lastre que lo clavase al césped. Que me perdone el señor Alemany, pero con dos delanteros de estas características, rachas de cinco partidos al margen que ya les hemos conocido otros años, no vamos a ninguna parte.

Marcelino apostó por Gil por banda izquierda. El chico había sido todo voluntad los dos ratos que había tenido. Había recibido incluso elogios de quienes los regalan sin criterio ni pudor. Fue un desastre. Con un físico como el de Gil, o eres Messi o debes tener claro que la primera división no es para ti. Sorprende que un club como el Valencia continúe permitiendo llegar a lo más alto de su escalafón futbolístico a chicos tan poco atléticos. Cuando Gil chocaba con Capa parecía un bebé abandonado en el columpio de un parque. Sorprende aún más que futbolistas de poco más de metro sesenta jueguen de titular en el Valencia, ahora que respirábamos viendo a Piatti triunfando en otros escenarios. Cosas del entrenador, que también las tiene.

