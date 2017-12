Hacen falta varios fichajes

El Valencia se encuentra en un momento de confusión. Tiene una plantilla renovada a lo bestia pero excesivamente corta en cuanto a efectivos y eso resulta complicado si tu objetivo es entrar en Europa la próxima campaña y hacerlo por la puerta de honor que tan lejos quedó del Valencia las pasadas temporadas. Y sí, existe una realidad tozuda que debemos aplaudir: desde que llegó Alemany este equipo ha cambiado. Pero también existe una realidad de hoy en día que nos obliga a pensar algo en el Valencia que queremos: la plantilla es corta, terriblemente corta, y eso empieza a pasar factura de forma inmediata y triste.

La realidad es tozuda

Miren, la realidad nos indicaba que este Valencia no solo había comenzado bien, por instantes pensábamos que éramos los únicos rivales del Barça y veíamos a la escuadra blaugrana a tiro de piedra. Pero la realidad es tozuda. El Valencia ya es tercero en la tabla y se encuentra nada más ni nada menos que a ocho puntos del conjunto catalán y solo supera por tres puntitos al cuarto clasificado que no es otro que el Real Madrid y que anda con un partido menos. Es decir, si el Valencia tuviera que jugar competición europea nos quedaríamos en cuadro respecto al número de jugadores efectivos. En resumen, todos hemos empezado esta temporada creyendo que todo es posible -algunos incluso hablaban ya de ganar la Liga-y ahora va y resulta que las lesiones hacen acto de presencia y demuestran que la plantilla del Valencia es muy justita... y eso que no estamos en Europa, lo cual no deja de ser importante.

Lo de los fichajes

Vamos camino de llegar al próximo mes de enero y si queremos ser un equipo importante en la Liga y plantar cara en todos los campos no nos queda otra que fichar y fichar de forma urgente para darle al equipo una estructura que sí nos haga creer en el futuro y que consigamos plaza europea para la próxima campaña. Piensen bien y calculen. El Sevilla, terriblemente irregular y que viene de empatar en su campo ante el Levante UD, se encuentra hoy en día jugando Champions pero está solo a cinco puntitos del Valencia. Y todo esto es preocupante e inmediato. Quién crea que este Valencia no ha bajado sus prestaciones de forma considerable está equivocado. Y repito, la solución pasa por enero y por el mercado de fichajes. Esta plantilla de Alemany y Marcelino es muy buena y muy corta. Aplaudo el trabajo de ambos... pero ambos deben trabajar un poquito más para que el Valencia consiga estar en europa la próxima campaña. Eso sería un éxito y dinerito para el Valencia. Ha llegado el momento de seguir creciendo... pero ha llegado ya.

Y el Villarreal

El sábado tenemos una nueva cita y en este caso es importante. Sí, tenemos a Guedes probablemente en el once titular y no debemos descartar que regrese Garay al centro de la zaga. Pero el partido es bronco y la escuadra amarilla parece que ha encontrado el equilibrio con el cambio en el banquillo. De momento está lejos, a diez puntitos, pero está en fase creciente pese a tener un montón de lesionados mientras que el Valencia decrece de forma real e inmediata en los últimos partidos. Este partido es vital que sea para el Valencia. El sábado tenemos una cita mágica en el viejo coliseo de Mestalla. Estaremos atentos y esperanzados.

Doble duelo

Triste. Todo valencianista implicado tiene que estar hoy con lágrimas en los ojos. Se ha ido Higinio y con él una leyenda llamada Pepe Vaello. En ambos casos llora Mestalla. Dos tristes pérdidas en el valencianismo que nos llenan de luto y de tristeza. Descansen en paz.

