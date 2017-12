Cancelo sería un ´fichajón´

La noticia me pilló ayer algo sorprendido. Miro la portada de SUPER, veo el careto de Cancelo y leo que él es el fichaje que quiere el Valencia CF para este mes de enero. Y sí, de entrada sonrío y me pongo ciertamente contento. Cancelo es un portugués muy joven que se mueve de cine de lateral diestro o de carrilero y que está viendo que se le escapa estar en el próximo Mundial con Portugal por los escasos minutos que tiene en su actual club. Es más, me dicen que Alemany ya ha empezado los contactos y eso es muy buena señal para este Valencia. Cuando Alemany se mueve, se mueve para bien todo el equipo.



La banda diestra

Ahora den ya por hecho el fichaje de Cancelo y piensen en una banda derecha formada por el propio Cancelo y el canterano –digo nacido en la cantera– llamado Carlos Soler con el que a buen seguro, siendo Marcelino quien lleva la batuta del equipo, ocuparía la banda diestra. Es este un equipo que necesita caras nuevas e interesantes para afrontar este final de curso –largo final de curso– con la sana intención de estar en la Liga de Campeones la próxima temporada. Con Joao Cancelo el Valencia daría equilibrio a una plantilla que necesita gente de calidad para afrontar las últimas exigencias transmitiendo cierta confianza en conseguirlas. Yo ahora mismo, con lo que tenemos, empiezo a tener dudas con el papel que puede hacer un justito Valencia hasta final de temporada. Veo que falta gente en un equipo muy renovado pero escaso en cuanto a número de jugadores. Es decir, el Valencia CF tiene un once titular realmente competitivo, pero tener solo a once o casi solo a once es tener un equipo muy justito. Hacen falta fichajes... y Cancelo, sin ser el único, resultaría un refuerzo francamente importante para Marcelino. Y además se podría conseguir sin un coste relevante, lo que sin duda daría más margen al Valencia para ir al mercado.



Y lo de Guedes

Nuestros colegas de L´Equipe colocan ya a Guedes en el Valencia. Es más, en este caso, que no he podido confirmar al cien por cien con el propio Valencia, sería una operación de un futbolista muy joven y con un futuro espectacular. Ahora bien, aplaudiendo lo de Guedes si al final fuera que sí y que Alemany ya se ha hecho silenciosamente con sus servicios para próximas campañas, aplaudo la operación, pero ahora mismo me gusta mucho más lo de Cancelo. El fútbol vive siempre metido en una actualidad rabiosa y aplaudiendo lo de Guedes si fuera cierto –aplaudiendo con fuerza y contundencia– yo me quedo con la imagen de Cancelo grabada en mi memoria. Si fichamos a Guedes en enero estaríamos con la misma gente que ahor, pero si hacemos lo mismo con Cancelo y llega en este mercado invernal seríamos más fuertes. Con Cancelo, y alguno más, creo firmemente que el Valencia puede conseguir ese gran objetivo de estar en Champions. Sería sumar... y de eso se trata.



Y el Villarreal

El sábado tenemos cita importante con el partido entre Valencia y Villarreal. Sí, tenemos a Guedes probablemente en el once titular y casi con toda probabilidad recuperaremos al ´papá´ Garay. Y eso es francamente importante. Recuperar efectivos es lo que necesita el Valencia CF de forma urgente y no hay nada más interesante para el equipo que poner un poquito de orden en una línea, la defensiva, que está haciendo aguas en los últimos envites. Es más, me importa más el regreso de Garay al once titular que la vuelta de Guedes a un necesitado ataque valencianista. El fútbol habla un idioma claro y contundente y ese idioma me dice que si no encajas ningún gol la derrota es imposible.

