Guedes no es imposible

Hace unas semanas titulaba una columna en este mismo espacio: ¿Y si Lim se la saca (la cartera) y compra a Guedes? Pues aquello que simplemente era una posibilidad, hoy se ha convertido en una absoluta realidad porque el máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, lleva semanas negociando en primera persona el fichaje en propiedad del mejor jugador de ataque que ha pasado por Mestalla en varios años: Gonçalo Guedes. La operación llegará a buen puerto o no, pero lo que es evidente, digan lo que digan algunos, es que el Valencia CF negocia con firmeza para fichar a Guedes. Afirmar eso, pensando de dónde venimos, es afirmar que algo ha cambiado en la cabeza de Lim en los últimos meses.



Desde octubre

Este periódico que ustedes tienen entre manos ya avisó a principios de octubre que Mendes le había dicho a su amigo Lim que tenía que fichar a Guedes. Para el asiático la palabra de Mendes tiene poca discusión en el mundo del fútbol pese a que no siempre han salido bien las recomendaciones del portugués. Sin embargo, en este caso Lim juega con la ventaja de que ya ha podido comprobar el rendimiento del jugador y catalogar la proyección del futbolista. No nos vayamos a engañar, si el Valencia CF compra a Guedes es porque Lim sabe y está convencido de que lo que hoy cuesta 35 o 40 en uno o dos años puede estar valorado en el mercado por más del doble.



Se fue a París

Pero lo importante para el valencianista debe ser lo que hoy pasa. Y lo que pasa es que Lim se cogió un avión a París el miércoles 29 de noviembre para reunirse con su amigo Nasser Al-Khelaifi y negociar el fichaje de Guedes. El PSG vende y el asiático fue a París porque Mendes le avisó de que el luso estaba en venta. Las negociaciones están en marcha y sabiendo los actores que hay en la escena estoy convencido de que Jorge Mendes va a encontrar el camino por el que Lim y Nasser van a hacer coincidir sus intereses. Sinceramente, creo que será complicado para nosotros, los periodistas, y para ustedes, los aficionados, saber los pormenores de las negociaciones que puedan llevar a cabo personas de ese nivel adquisitivo. Lo que para nosotros es imposible para ellos es posible, viven un mundo diferente y tienen tantos negocios cruzados que cualquier cosa que no nos encaje a ellos puede que sí. Ahora bien, estoy seguro de que nunca sabremos bien qué es lo que se llevan entre manos en esos círculos de poder. Si Guedes termina siendo del Valencia CF nosotros nos alegraremos pero nunca sabremos si posiblemente el jugador estaba controlado por Lim desde agosto de 2016 como aseguran en Portugal.

Como Orellana

Para el valencianismo, y para el Valencia CF, Guedes es el jugador, es el futbolista que ha irrumpido con más fuerza entre los aficionados y el que más impacto ha generado sobre el fútbol de equipo. En Mestalla Guedes puede convertirse en un futbolista de altos vuelos europeos y eso lo sabe él, Lim y Mendes. De hecho, el propio Nasser sabe que en París la venta del joven portugués no supone un problema porque para ellos es como la venta de Orellana para el Valencia CF. Los parisinos quieren seguir coleccionando estrellas y se habla del fichaje de Alexis Sánchez en verano. Para ello, necesitan vender urgentemente y sacarle 40 millones a Guedes es una buena operación porque allí es casi un desconocido.



Optimismo

Hace semanas veía con ilusión pero con pesimismo la opción de que Guedes pudiera fichar por el Valencia CF. Sin embargo, las palabras de Alemany en la junta «con Guedes veo la botella medio llena», sumado a toda la información que he ido conociendo en las últimas semanas me da para pensar que realmente hay muchas más opciones de que el portugués siga en Mestalla de las que pensamos. Eso sí, para ficharlo es innegociable jugar la Champions. Para los expertos en FPF, que no aciertan ni una, les aconsejo cambiar el ábaco por la calculadora y pedir audiencia con Alemany. La semana pasada en su rueda de prensa dejó claro que no sólo se puede fichar a Kondogbia, además aseguró que pelearon mucho para poder tener esa opción que quieren ejercer en junio. Con Guedes es parecido. Antes parecía imposible y ahora ya no lo es tanto. El desmentido del club este miércoles fue sobre el acuerdo entre clubes pero nadie negó que quieran fichar al portugués. La Champions tiene la llave y para ello antes de Kondogbia y Guedes hace falta fichar en enero. Señor Lim, ahora que se ha puesto a gastar haga un esfuerzo que como bien sabe usted en los negocios para encontrar retorno primero hay que invertir.