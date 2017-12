Senyor Peter Lim, obriga la boquera i porte dos bons jugadors contrastats en el mercat d´hivern. L´encontre del passat dissabte davant l´Eibar és la prova evident que necessitem reforços, si volem disputar la lliga. Senyor Marcelino, és cert que el València CF va competir en Ipurua, va córrer i ficà la cama en un camp xicotet i difícil, però no va jugar bé. Li va faltar ofici, perquè si no pots guanyar, almenys empardes i sumes un punt. Les baixes que arrossegava l´equip varen ser massa significatives i la unitat B encara està verda per a assumir un ´partit´ d´eixes característiques. Estic tranquil perquè els jugadors ho donaren tot, però estigueren massa ansiosos i no saberen ficar la pausa necessària per a dominar a un Eibar que va imposar el seu joc aguerrit. Al meu entendre, el València CF no va merèixer perdre, però les sis baixes de jugadors titulars (Murillo, Garay, Guedes, Soler, Zaza i també la de Gayà, que no va disputar la segona part) caigueren com una llosa en un planter, ja per si mateix, curt.

Insistim, senyor Lim, la ´plantonà´ necessita una ´regà´ i tirada de guano per a què les taronges continuen fent-se grosses i llustroses, perquè si no reguem a temps, els arbres no treballaran com cal i la collita baixarà la qualitat. Deixe de banda, de moment, allò de Guedes i Kondogbia, que està molt be i seria acollonant tindre´ls en propietat, i prioritze allò de reforçar l´equip ara a l´hivern, perquè ens fa cal. Està clar que el club està en un embolic financer; Porxinos, multa de la UEFA, pagament a Bankia del prèstec, el fair play ... però per fi, i ja era hora, l´equip està ahí dalt amb moltes possibilitats de disputar la lliga o, en tot cas, de classificar-se per a la Champions. És ara el moment d´anar a per totes i d´invertir, de veritat, en fer un gran equip. Ja m´he calfat i no volia!

Tornant al present, hui ens visita el Vila-real, un bon equip que els últims anys ens ha passat per la dreta, tant a nivell esportiu com de gestió. Recordem que enguany, l´equip tauleller té 20 milions d´euros més de pressupost que el València CF. Per tant, no serà una pereta en dolç, i vindrà a emportar-se els tres punts. No cal dir les ganetes que sempre li tenim al Vila-real, un equip al que els valencianistes no li tenim massa devoció, per ser fins, més aviat tot el contrari, i els jugadors han de saber que no podem permetre´ns deixar escapar la victòria, per dos raons; una per la rivalitat manifesta i, l´altra, per la necessitat de sumar els tres punts i seguir donant guerra ahí dalt en la classificació lliguera. Segur que Marcelino ´el regaor´ li pega un arruixó al camp per a que córrega més el baló (com va demanar, sense èxit, aquella vegada que es va enfrontar al València CF quan entrenava al Vila-real) o tal vegada el deixa sequet per a que l´equip rival no jugue còmode. En fi, estratègies d´entrenador. Amunt!



