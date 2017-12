Un expulsado y un solo cambio

Es curioso. El Valencia se encuentra en plena racha de resultados negativos -dejamos al árbitro fuera de esta historia- y existe un dato que resulta elocuente y francamente preocupante para el propio equipo. Pensemos en el último partido que los de Mestalla han jugado en la Liga y analicemos un movimiento que en el fondo es toda una declaración de intenciones. El Valencia perdía frente al Villarreal, Zaza había sido expulsado, jugabas solo con diez lo que significa que el esfuerzo de los jugadores era notable y Marcelino solo introducía un cambio en el equipo titular. Entraba Mina y Lato se iba al banquillo... y eso es francamente llamativo. Tienes un jugador menos sobre el césped y solo haces un cambio. Desgaste brutal. ¿La razón?



Pocos efectivos

Pues miren, después de pensarlo mucho solo llego a dos conclusiones posibles. O Marcelino ha perdido la cabeza, y parece que no, o a este Valencia le faltan efectivos para jugar en un once titular -bueno, en este caso un diez titular- en un partido contra el Villarreal que no mereces ir perdiendo. Y yo lo entiendo de esta manera. Si Marcelino solo introdujo un cambio -y eso que Marcelino estaba bien, todavía no había chocado con ningún jabalí asilvestrado- quiere decir que la plantilla útil del Valencia es francamente justita. Añadamos un dato realmente interesante. El Valencia no juega Europa y por lo tanto debería tener descansados a los jugadores. Pero aún así el equipo se queda muy corto de efectivos.



Faltan fichajes

Miren, yo tengo claro que este Valencia ha pasado en muy poco tiempo de ser un equipo que luchaba por no descender a ser un conjunto que lucha con todas las de las ley por estar en Europa la próxima campaña. Y sí, es cierto que el cambio o giro de timón que ha dado Alemany en un visto y no visto es muy de agradecer, pero insuficiente. Sí digo que la labor de Alemany y Marcelino es más que meritoria. Ahora bien, lo que nos falta en estos momentos es el visto bueno de nuestro máximo accionista, es decir de Peter Lim, para que esta buena pero muy corta plantilla se vea reforzada en el mercado de invierno. Enero está a la vuelta de la esquina y para enero deben venir varios jugadores que permitan a Marcelino hacer los cambios que crea necesarios.



El gran objetivo

Seamos justos y pensemos en el Valencia CF en plan positivo. De no ser nadie a luchar por Europa es un paso de gigante que hay que aplaudir y saber mantener. Peter Lim no se puede ahora quedar el margen. Hay temas que afrontar y un primer y exigente tema, quizá el prioritario, consiste en darle a la plantilla un valor real del que carece en estos momentos. Si ahora fichamos, conseguimos cesiones o lo que sea para que el asunto sea legal estaremos dando un paso de gigante. Pensemos que Europa trae dinero y que el Valencia necesita ese dinero. Ahora bien, para eso, para lograr ese gran objetivo, la plantilla se nos queda corta. Y el síntoma es muy claro. Partido contra el Villarreal, un expulsado y un solo cambio de emergencia. Demasiados avisos estamos recibiendo. Pero yo soy positivo y confío en que Lim y sus hombres en Valencia reforzarán la plantilla en este mercado de invierno. Es vital.



