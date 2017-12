Necesitamos que Guedes ´vuelva´ ya

En el último partido de Liga, ante el Villarreal y con derrota incluida, eché en falta muchas cosas en el Valencia. Me sobró el comportamiento de Zaza que acabó con sus huesos expulsado del terreno de juego, pero especialmente me impresionó la baja forma de Guedes tras su pequeña lesión. No fue, ni de lejos, ese jugador rápido e intuitivo que tanto ha deslumbrado en sus primeros encuentros con el Valencia CF. A mí me gusta Guedes, pero me gusta especialmente un Guedes en forma, atrevido y descarado, capaz de poner en jaque al equipo rival. Ahora tenemos un parón por delante para que un jugador joven e importante como Guedes recupere la forma y vuelva a deslumbrar. Necesitamos a Guedes. Con él en forma rinde más Rodrigo y rinde más Zaza, que se dejará de expulsiones absurdas. Miren, el Valencia va muy justito de gente pero lo que necesita de verdad es que la poca gente que tiene Marcelino funcione. Y eso es lo que debemos recuperar con Guedes.



Vamos Zaza, ten cabeza

Y si de lo que se trata es de recuperar al mejor Guedes en el menor tiempo posible también se trata de meterle en la cabeza a un tipo tan querido como Zaza que no se puede ir expulsado en un momento en que el equipo necesitaba toda su energía. Zaza es todo corazón jugando a fútbol y tiene una forma de ser que gusta mucho a la afición del Valencia. Y sí, a mí también me gusta... menos cuando se pasa de frenada como el otro día y deja al equipo cojo y desamparado. El carácter de Zaza es importante sobre el terreno de juego, pero una entrada fuera de lógica y del todo absurda no es carácter.



Una sonrisa al año

Dicho todo lo anterior, es decir señalando dos asuntos que restan menos que suman, es preciso ser justos y pensar en cómo era el Valencia CF de hace poco más de un año. No estaban ni Alemany ni Marcelino y el equipo hacía aguas por todas partes. Es más, a estas alturas estábamos pensando en como evitar caer en una de esas fatídicas posiciones que acaban dando con tus huesos en el descenso. El Valencia ha cambiado mucho y ha cambiado para bien. Lo aplaudo. El equipo es justito en cuanto a jugadores pero tenemos un montón de buenos peloteros.

Para mí el único objetivo ahora es convencer a Peter Lim para que invierta con fundamento en nuevos jugadores para el equipo. Marcelino está haciendo un trabajo enorme pero necesita tener un banquillo bastante más amplio y más competitivo. Pensemos que cuando empezó la temporada jamás hubiera soñado nadie con ver al equipo en puestos de Champions League a estas alturas del campeonato. Ahora bien, el esfuerzo ha sido importante aunque somos el único de los equipos de arriba que no tenemos desgaste en Europa... Aún así, hace falta más gente para hacer todo eso más sólido y asegurar la Champions.

Más artículos de opinión de Vicente Bau, aquí.