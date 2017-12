Bronco y copero... ¡vamos!

Final de año. Llega el momento de hacer un pequeño balance del año que se nos va y a creer sin cortapisas en el año que llega. ¿Novedades? Pues sí, para mi existe una innegociable y que ofrece muy buena marca para el Valencia. ´Bronco y copero´, nuestro estilo de siempre, un estilo que además el equipo demostró que puede durar noventa minutos aunque pierdas el partido. Si eres ´bronco y copero´ –algo que posiblemente Peter Lim no entienda pero sin embargo sí que deje hacer– vuelves a ser el Valencia que nos enamoró a todos de pequeños y que puede enamorar todavía a muchos seguidores más. Piensen en este artículo y piensen en positivo. Quiero despedir el año con buenas vibraciones y no existe mejor fórmula que la que ha llevado el Valencia toda la vida. Seamos ´broncos y coperos´ por definición... aunque en Singapur eso suene a japonés o algo parecido.



La gran diferencia

Miren, no le den más vueltas y no se queden con las tres derrotas en los últimos cuatro partidos que llevamos disputados. El Valencia en un solo año ha cambiado un disparate y estoy convencido de que el tío Peter Lim ya se ha dado cuenta de todo lo bueno que le transmitió Tebas... un tipo que no causa buena impresión aquí en Valencia pero al que sin duda alguna yo sí que le voy a hacer un pequeño homenaje. El que apostó por Alemany y así se lo dijo a Peter Lim no fue otro que Tebas... el que fuera o es gran amigo de Manuel Llorente, lo que no deja de ser llamativo y muy significativo. Pues bien, Lim sí hizo caso de Tebas allá en Singapur e igual sin que él lo supiera bien estaba empezando a crear un club serio, moderno y con aspiraciones.



Fichaje de Marcelino

Y recuerden también en este fin de año el cara a cara que mantuvieron en Singapur el enviado especial de Laporta –digo de Alexanko– y nuestro Director General llamado también Alemany para que todos sepamos de lo que sucedió. Pues bien, ahora que despedimos el año cabe recordar el buen ojo que tuvo Peter Lim... al que le acusamos de muchas cosas pero al que también debemos reconocer su acierto y evolución. Pues bien, si hubiera algún valencianista despistado les recuerdo que Alemany y Alexanko se presentaron en Singapur cada uno con un nombre de entrenador bajo el brazo. Alemany puso sobre la mesa el nombre del ´atropellador de jabalís´ que no es otro que nuestro querido Marcelino mientras que Alexanko –con ´x´ y con ´k´ como siempre ha escrito este diario–apostó de forma rotunda por Quique Setién, al cual respetamos pero no tiene el nombre ni el buen hacer de Marcelino.



Decisión acertada

Y bien, Peter Lim no tuvo ningún problema en seguir tomando decisiones y en apoyar al candidato de su Director General. Ese día Marcelino entró en escena y Alexanko empezó a preparar el petate para marcharse. La pequeña batalla la ganó Alemany y de alguna forma también el Valencia. Tras esa decisión ha llegado la situación actual que debemos recibir con una sonrisa y con una fe tremenda en lo que nos ofrezca el nuevo año. El Valencia es competitivo y está en puestos Champions... y se es un motivo pensando en todo el año que se nos va parea estar más que contentos. Ahora mismo solo existe un pero que es fácil de solucionar. Necesitamos que Lim siga creyendo en su apuesta y haga lo necesario para apuntalar al equipo. Y pensémoslo bien. De equipo con la cabeza gacha y con un futuro complicado, hemos pasado a ser un equipo metido en Champions y a que la gente vuelva a sentir orgullo de ser valencianista. Hemos vuelto a ser un equipo ´bronco y copero´... y ese es un motivo de inmensa alegría para despedir a este año que ya languidece.

