Marcelino, cuida´t

Dissabte passat estava entusiasmat perquè el meu amic Rafa m´havia convidat a vore el València CF-Vila-real ací en Mestalla. Tenia moltes ganes de presenciar en directe l´equip de Marcelino i comprovar les virtuts que l´han fet anar com un tir en el que portem de temporada. Dinar corrent i amb el mos a la boca cap a Mestalla (crec que no ens acostumarem mai a eixos horaris tan destrellatats) i allí estava Rafa, abillat per a l´ocasió amb els colors de la senyera, deixant clar el seu amor incondicional al València CF. Comença l´encontre, ´partit´ intens, molt disputat per dos equips que saben a què juguen. Un Vila-real aguerrit que tapava les internades valencianistes però que mostrava un joc pobre i, en moltes ocasions, mediocre. Per altra banda el València CF no deixava d´intentar-ho i intentar-ho, però sense rematar la feina. El gol a la contra del Vila-real ens va deixar gelats, però em va quedar la sensació que el València CF era capaç de remuntar el ´partit´. Finalment, el ´moniato´ de l´àrbitre es va encarregar que no fora així. Però quin àrbitre més roïn, indigne de primera divisió, ens va ficar a parir a tot Mestalla. Ja feia temps que no veia una actuació tan dolenta i esperpèntica. Al final, decepció. El València CF no va meréixer perdre, tot i jugar més de mitja hora amb 10 jugadors, va mostrar caràcter i ambició, però això no va ser suficient per a doblegar al Vila-real més fluix que he vist en els últims anys.

Ens va faltar qualitat en els metres finals i sobretot, fons d´armari i frescor en uns jugadors que ja comencen a sofrir desgast. Quan va acabar l´encontre, s´alçàrem dempeus, jo el primer, i aplaudírem un equip que ho havia donat tot davant la seua afició, reconeixent l´esforç i l´entrega dels jugadors. Feia temps que no veia ovacionar al València CF després de perdre un encontre a Mestalla. Hi ha ´partits´ en que no pot ser, s´ajunten els astres per a què tot isca tort. Entre el desesperant arbitratge, el llarguer, l´expulsió de Zaza, el gol en fora de joc del rival, les ocasions perdudes, els penals no xiulats, les lesions de Soler i Gayà...s´ajunta tot i no hi ha manera. En fi, a l´altra serà. El que està clar és que, amb l´actitud de l´equip, podem estar tranquils, però continue pensant que necessitem reforços, i dels bons, per a donar-li amplitud i major competència al planter.

Per acabar, desitjar-li tota la força del món a Marcelino i la seua família. Done gràcies que l´accident de tràfic patit haja quedat en un ´susto´ i poc més. Marcelino, cuida´t i carrega les piles perquè et necessitem al 100% de cara al 2018. També desitjar-vos a tots i totes una bona entrada d´any i que els Reis Mags vos deixen moltes coses. Jo ja he escrit la carta i he demanat vàries coses; la lliga, la copa del Rei i sobretot, que no es lesione cap jugador més. Bon any i amunt!

